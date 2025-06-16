新北市長侯友宜視察淡江大橋 工程進度83.96%年底完工

淡水河北側沿河平面道路工程去年開工以來，在淡水河沿線開始進行工程，預計在民國118年完工通車，而在上週六，新北市長侯友宜特別來到淡北道位在關渡大橋淡工區進行視察，侯友宜指出，淡北道路是淡水地區期盼20年的救命道路，目前四大工區全面展開施作，市府緊盯進度，一刻不能耽擱，目標在118年順利完工。

2025-06-16 19:01