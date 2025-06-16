新北市長侯友宜視察淡江大橋 工程進度83.96%年底完工
新北重大交通建設，連接新北市淡水與八里的淡江大橋，新北市長侯友宜日前會同立委洪孟楷前往視察工程進度，淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、9月八里端橋面將會進行合龍，再來今年底全橋完工，明年3月正式通車。
對於淡江大橋工程進度，新北市長侯友宜表示，全世界最大的單塔不對稱斜張橋即將誕生，不僅打造國門新地標，未來更將結合新北市跨年煙火，帶動淡水一躍成為國際新星。他提到，市府也將施做微型轉運站並完成沙崙路、中正路拓寬工程，直達板橋、桃園機場更便捷，同時也串聯自行車道及觀光公車，建構完整觀光休閒路廊。
立委洪孟皆表示，未來也會持續協助推動淡江大橋周邊配套工程，包括拓寬地區道路，串聯淡水河兩岸自行車道，尤其是淡海輕軌藍海線第二期及八里輕軌，會持續與交通部鐵道局溝通，期待在最短時間內爭取行政院完成核定，淡北道路、淡江大橋、淡海輕軌是翻轉淡水交通的三支箭，再加上105市道改善工程，未來將串聯北海岸、台北港、林口到桃園機場，推動北台灣產業發展，強化交通與經濟雙引擎。
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