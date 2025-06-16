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新北瑞芳吉慶里環境清潔日 動員志工清掃防登革熱
新北市瑞芳區吉慶里今（16）日舉行環境清潔日活動，為提升社區整潔與衛生，號召多位志工熱情參與，分組深入社區大街小巷進行全面清掃工作。目前正值夏季登革熱好發時期，瑞芳區清潔隊亦特地到場進行病媒蚊孳生源清除宣導，加強居民防疫意識。
清潔活動現場志工們戴上手套、拿起掃具，不畏高溫，全力清理社區內的髒亂點與積水容器，展現社區凝聚力與環保行動力。
吉慶里長簡惠麗指出，此次環境清潔日特別結合防疫宣導，除了提升社區整體面貌，也希望藉由實際行動，鼓勵更多里民參與公共事務，共創健康宜居的生活空間。她也感謝所有志工與清潔隊的辛勞與投入，讓里內環境更加整潔安全。
瑞芳區清潔隊長蔡培民強調，唯有全民落實「巡、倒、清、刷」四大防治口訣，巡視家戶環境、倒掉積水容器、清除廢棄物、刷洗容器內壁，這些簡單步驟若能確實執行，就能大幅降低病媒蚊滋生風險。
此次活動圓滿順利，居民反應熱烈，展現地方社區強大的動員力與防疫決心。清潔隊表示，未來也將持續與各里合作，推動更多清潔與衛教活動，提升整體防疫韌性。
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