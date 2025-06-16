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減輕第一線壓力！議員提交局2科合併成處 侯友宜諾研議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員翁震州指出，交通局第一線公務員疲於奔命，經查發現交工科近三年離職率13%、交安科21.7%，是其他科室2到3倍，且新北2科才61人、預算4.75億。記者劉懿萱／攝影
新北議員翁震州指出，交通局第一線公務員疲於奔命，經查發現交工科近三年離職率13%、交安科21.7%，是其他科室2到3倍，且新北2科才61人、預算4.75億。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今總質詢，議員翁震州指出，交通局第一線公務員疲於奔命，新北交通局2科才61人、預算4.75億，但北市交工處卻有233人、預算10.3億，提議交工科、交安科合併成處。新北市長侯友宜說，新北公務體系不只交通局，其他局處工作量遠超台北市，認為合併升格是個想法，會請交通局研議。

翁震州說，第一線交通人員很認真，常常疲於奔命，他發現因為工作量太大經常更換承辦人員，通常早上會勘，下午就要畫好，下班還要監看車流量、事故場域交通情形，假日發公文排會勘「難怪沒有人要待」，離職率交工科近3年平均13%、交安科21.7%，是其他科室2到3倍，顯示這兩科負荷很重。

翁震州也進一步質疑，新北交管、交安科合起來才61人，台北市交通管制工程處就有223人，且預算有10.3億，新北兩個單位加起來才4.75億，人員配置僅北市4分之1，事情不管怎麼做都做不完，若維持這樣的預算規模如何留才？

交通局長鍾鳴時說，為留才會加強在職訓練，增加替代人力以減輕壓力，最重要的是在工作上要有標準工作程序，避免每案無限擴大；同時也向交通部爭取公務人員專業加給。

翁提議，北市預算、員額比新北多，業務卻比新北少，未來是否能整合兩科成處？侯友宜說，他感同身受，因為新北公務體系不只交通局，其他局處工作量也遠超台北市，但人員又少於北市，是升格後預算編制所導致，合併是一個想法，但就算2科併在一起人力還是不夠，薪點還是一樣，認為增加人力才是最重要，但會請交通局研議合併成處，如果財劃法多一點預算，增加人力會更方便。

另外，翁震州也關心台65線新莊二南出匝道工程進度，盼環保局多幫忙交公路局提出的環境影響差異分析，讓侯可在卸任前動土。侯說，市府也希望明年主體工程動工，2030年完工。

新北議員翁震州指出，交通局第一線公務員疲於奔命，經查發現交工科近三年離職率13%、交安科21.7%，是其他科室2到3倍，且新北2科才61人、預算4.75億。記者劉懿萱／攝影
新北議員翁震州指出，交通局第一線公務員疲於奔命，經查發現交工科近三年離職率13%、交安科21.7%，是其他科室2到3倍，且新北2科才61人、預算4.75億。記者劉懿萱／攝影
新北議員翁震州今質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北議員翁震州今質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

議員 新北 公務員 侯友宜 人力

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