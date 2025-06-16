桃園水管挖損...林口17日停水23小時 新北設6供水站應變

桃園市八德區思源街一處1200毫米送水管，日前遭污水下水道工程施工時挖損。自來水公司第二區管理處預計於6月17日進行緊急搶修作業，停水將自當日上午9時起至18日上午8時止，歷時23小時，影響戶數達6萬4439戶，其中包含2,527戶直供戶。

新北市水利局表示，停水範圍涵蓋林口區全區，以及泰山區的大科里、同榮里與黎明里部分路段，另五股區的福德里與德音里部分區域也將受影響。

水利局說明，為降低不便，已協調台水公司設置六處臨時供水站，分別設於林口麗園一街巷口、林口路與竹林路口、民權路湖南市民活動中心前，泰山大科活動中心與黎明技術學院周邊，以及五股登林路新加坡花園城堡社區前，供民眾就近取水使用，台水水車亦將機動支援，提供應急送水服務。

水利局指出，將持續督促台水公司加速搶修進度，力求縮短停水時間、儘早恢復供水，也提醒民眾提前儲水備用，以降低停水期間對生活的不便。