都會區需求爆增！北市2行政區1心衛中心達標 林奕華：盼中央完善制度

台北市長蔣萬安任內訂出2行政區設立1心衛中心目標，今天最後拼圖「南港區社區心衛中心」開幕。副市長林奕華出席也表示，都會區生活壓力大，心衛需求增加，除了量能擴大，人才培育與招募也很重要，盼中央也能協助建制完整制度。

北市目前已有中正、萬華、文山、北投、信義5間心理衛生中心，今天南港心理衛生中心揭牌，達成市府兩行政區一心理衛生中心目標，副市長林奕華今出席揭牌典禮坦言，心理健康是21世紀北市面臨的最大挑戰，心裡衛生中心更提供，「可近性」，讓社區民眾能直接獲得心理健康支持。

林奕華說，相較於醫院，心衛中心提供一個初步的評估和更親民的服務路線，能夠及早發現潛在問題，並將真正需要醫療協助的個案轉介到醫院，從而將心理健康支持網絡向社區延伸，使其更為完整，現階段最主要困難是人才招募，包括心理師和訪視員短缺，呼籲中央共同思考如何透過更合理的待遇和制度來吸引留住人才，才能建構起完整的社安網。

衛生局統計，衛生局6區心衛中心，近3年每年約服務1.2至1.5萬需要定期關懷個案，訪視員的案量約落在1比40、心理衛生社工案量約落在1比25，心衛中心也提供心理諮商服務，在12區的社區諮商門診，平均每年提供近8300人次的諮商服務。

議員陳宥丞也說，韓國現正面臨高自殺率的困境，這是一個台灣須避免的極端情況，心理健康雖然看不見，但卻非常重要，自己法律諮詢發現，發現許多民眾前來並非單純的法律問題，而是因為「沒有人能講，沒有人能說」，長輩、小朋友在AI時代更可以扮演著非常重要的角色。

衛生局指出，社區心理衛生中心除提供心理諮詢與個案服務外，也會針對不同年齡層與族群，設計多元主題的講座與推廣活動，各區心衛中心服務原則上以居住地為主，但沒有特定排除服務對象，包含外國人僑生有居留證，無健保身分，至心衛中心可提供諮詢或諮商等服務。