「2025金融戰略王」北區錦標賽 圓滿落幕

照片取自臺北市政府

臺北市政府教育局國教地方輔導團與國立臺灣師範大學宏觀金融教育研究發展中心籌備處共同主辦、龍山國中承辦的「2025年WGP金融戰略王Give Me 5北區錦標賽」，於6月14日（星期六）上午於龍山國中活動中心盛大舉行。來自北區的19所高國中學校29支隊伍、共計314位選手齊聚一堂，透過「金融戰略王」桌遊，展開了一場金融知識與策略能力的精采較量。

北市府教育局表示，此次錦標賽最大亮點為其創新競賽形式「金融戰略王」—此款桌遊模擬基金經理人的多面向實務工作，選手透過操作「金融五寶」（股票、債券、外匯、原物料、房地產）事件卡，遊戲設計結合人工智慧與財務工程核心技術，真實呈現金融世界的快速變動與風險挑戰，讓學生在體驗中提升對財經議題的敏感度與應變能力，競賽過程緊湊刺激，選手需在限定時間內完成選牌、出牌、策略配置與防守記錄，考驗學生在壓力中做出判斷能力，每輪比賽皆經裁判記分與確認，最終統計積分以決定勝出隊伍。

臺北市林奕華副市長致詞時指出，推動金融教育，讓學生學習宏觀且跨領域思考邏輯及金融知識，並將其應用在生活中。同學們透過金融戰略王的桌遊體驗，從玩中學，藉此培養對國際金融世界之聯想力、判斷力，並做出有效的決策，有助於學生們因應未來世界的變化。金融素養除了財務規劃，也讓學生理解所有資源都需要適當規劃，思考和分辨必要和想要，瞭解複雜金融市場中潛在的風險，以及評估風險中帶來的機會，將資源發揮最大效益。相信參與比賽的同學們，能了解金融理財的重要性，未來職涯都會有更好的進展。

榮獲冠軍的衛理女中張同學表示，有幸從校內金融比賽脫穎而出，寒假開始接受校內老師完整訓練，使她能了解時事隨時影響經濟，如她昨天晚上看見以色列和伊朗戰爭事件，直覺反應石油價格會上漲，也很開心經過團隊的努力，獲得2萬5千元的獎金。

參賽選手龍山國中楊同學說明，透過「金融戰略王」競賽，在師長引領下開啟了對金融世界的深度認知，這次參賽不僅相當有意義，更為他奠定了「獨立解析金融訊息」與「系統化邏輯思考」的關鍵基礎，獲益匪淺。

教育局指出，期待透過寓教於樂的方式，引導青少年理解金融現象與資本市場之互動，進而培養金融素養與宏觀視野，同時，透過全面且多元的金融教育推廣，能厚植學子理財素養，培育具備全球化視野，這場錦標賽不僅是金融素養實戰舞臺，更展現本市長期深耕金融教育的豐碩成果。

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