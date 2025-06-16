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綠議員提比照警察增教師行政費 侯友宜：會向中央建議

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今市政總質詢，議員彭一書說，教師每日工時長達10小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助三千元，相當於每日100元。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今市政總質詢，議員彭一書說，教師每日工時長達10小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助三千元，相當於每日100元。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今市政總質詢，民進黨團蘇系議員討論教育議題。議員彭一書提出，教師每日工時長達10小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助三千元，相當於每日100元，建議比照警察繁重加給，給教師額外教師行政加給。新北市長侯友宜說，因涉及中央一致性規定，會積極向中央建議。

議員彭一書指出，教師每日工時長達10小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助三千元，平均每日100元「夠嗎？」侯友宜坦言，當然不夠，所以才會有這麼多人不願意擔任行政職。彭指出，教師每天10小時的工時，處理行政事務就可能達2至3小時，認為侯2014年為警察爭取加給，教師是否也能比照？或是增加短期人力？

侯說，因涉及中央一致性規定，會積極向中央建議。至於針對人力部分，新北教育局長張明文說，爭取笑校增一位校安人力。

議員翁震州說，補救教學是為協助學習成績落後學生，有些學生雖不屬於最弱勢族群，卻因家庭無力負擔安親班費用，放學後無處可去，容易陷入接觸毒品或犯罪的風險，而課輔班有助於降低青少年偏差行為，但現實中許多學校因經費不足無法開設課輔班。

議員陳永福質疑，市府力推2030雙語政策，卻長期忽視烏來地區，從2021年至今四年來，未有外籍教師進駐，要求市府應立即補足當地師資缺口，讓偏鄉學生也能真正受益於雙語政策。

議員李余典表示，新北開明工商面對少子化選擇退場，與市府合作轉型為長照機構，成為全國首例，預計2026年在原址設立住宿式長照機構，呼籲市府延續這類成功經驗，作為未來退場與轉型的制度參考。

議員 警察 新北 教師 侯友宜

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