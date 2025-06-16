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北市府所轄企業工會聯合會揭牌 爭取接幼兒免扣薪

中央社／ 台北16日電

台北市政府所轄企業工會聯合會今天舉辦揭牌儀式，計約8900名會員，適用勞基法，聯合會理事長楊振德說，正向台北市政府爭取家有3歲以下幼兒者每天1小時接送孩子免扣薪。

台北市政府所轄企業工會聯合會今天舉辦揭牌儀式，勞動部次長黃玲娜、台北市勞動局長王秋冬等與會祝賀。

楊振德告訴中央社記者，去年「勞動基準法」第54條三讀修正通過，勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，以此鼓勵勞工續留職場，迄今聯合會已成功協助6名延退。

他說，其次，目前家中有3歲以下幼兒的會員，每天有1小時可晚到或早退用於接送孩子，現況要扣薪，聯合會已向台北市長蔣萬安提案爭取免扣薪資。王秋冬說，市政府需做研議。

聯合會告訴中央社記者，聯合會於去年3月中旬成立，計有台北市工務局的新建工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、水利工程處，以及台北自來水事業處、台北捷運公司等6家企業工會已參加，主要是技工等勞工，人數約8900多人。

聯合會表示，北市府所轄計有13家企業工會，另外7家將陸續加入，估計屆時人數會逼近2萬人。

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