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地下道填平憂塞車加劇 公館圓環6月28日暫緩動工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公館圓環原先將於7月暑假期間施工，北市議會今拍板，工程將延期並召開座談會邀集學者及相關團體出席。本報資料照
公館圓環原先將於7月暑假期間施工，北市議會今拍板，工程將延期並召開座談會邀集學者及相關團體出席。本報資料照

台北市公館圓環原先預計6月28日動工拆除並填平地下道，但民代及地方憂心塞車，北市議會交通委員會今天決議暫緩施工，議員苗博雅、藍綠多數議員在會中提出圓環拆除等質疑，第一召集人林延鳳決議於6月30日舉辦座談會。交通局允諾，將傾聽、交流更多聲音。

苗博雅表示，拆除圓環及填平公車專用地下道議題，市府不曾到地方召開說明會，不料，市長蔣萬安拍板後，在議員要求下，於5月29日召開說明會，結果竟是直接公告6月28日施工填平地下道。

苗博雅質疑，新工處在民國110年及113年交工處針對車流績效數據顯見，維持圓環及地下道保留都是最佳，結果如今搖身一變，拆除和填平成了最佳方案。尤其在地居民在意填平公車地下專用道後，原先公車無需停等紅燈，填平後車流模擬延滯從0秒變成多180秒。

苗博雅也說，若以安全為考量，公館圓環被說是肇事率冠軍，調閱數據發現，肇事率最高為機車未兩段式左轉，初犯率達99％，交工處多年來未從標線號誌改善。「畢竟填平地下道不是交通標線施工一樣，後悔就挖回來就好。」

在地國民黨議員耿葳說，交通維持計畫、未來數據模擬都沒有系統能夠分析，「說明會不是告知會，搜集民眾意見之後，然後呢？」呼籲要再納入專業團體、公車族等多方意見。民進黨議員許淑華說，廢除圓環已接到不少來自新店、中永和等汽機車族抱怨。

國民黨議員游淑慧也說，交通局指公館圓環七年來肇事率居冠熱點，但是沒有說明交通事故樣態，若拆除圓環能解決問題？而地方居民對於圓環、地下道填平是否有意見，市府應有更完整報告，並非僅說明工程時間。

若以廢除地下專用道方案，交工處長張建華表示，屆時公車專用道會改成平面，雖然會多等一個紅綠燈，但是會用綠燈連鎖來克服，以降低遇到紅燈機率。另外，會選定6月28日動工是利用暑假期間車流量少，降低工程的影響。

新工處說明，公館圓環的中央有中空區域，若以保留地下道工程必須加蓋，但考量載重等因素，需要先打基樁方式施工，然而，圓環上有有基隆高架橋，機具升高恐影響用路等，屆時工程會拉長到25個月工程時間，且全區路口成為工區，恐影響交通。

由於多數議員仍存有疑慮，交通委員會第一召集人林延鳳提出決議，暫緩原先計畫的6月28日施工，並於6月30日邀集相關學者、團體等座談會，充分表達意見。為此，交通局長謝銘鴻贊成，他說，交通局會納入議員意見，加強補充論述並傾聽各界聲音。

公館圓環附近的福和橋下，新北往台北的車流大。本報資料照
公館圓環附近的福和橋下，新北往台北的車流大。本報資料照

議員 苗博雅 塞車 公車

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