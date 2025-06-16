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7月起走這段路未符合標章恐挨罰 北市環保局：最高5000元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為維護民眾呼吸健康，北市府2023年底針對新生南路至松江路路段南北向路段列為第三區管制範圍，並從7月起，進入該區域車輛若未符合管制規定，將依法處罰鍰500元至5000元不等。圖／北市環保局提供
為維護民眾呼吸健康，北市府2023年底針對新生南路至松江路路段南北向路段列為第三區管制範圍，並從7月起，進入該區域車輛若未符合管制規定，將依法處罰鍰500元至5000元不等。圖／北市環保局提供

為維護民眾呼吸健康，北市府2023年底針對新生南路至松江路路段南北向路段列為空氣第三區管制範圍，並從7月起，進入該區域車輛若未符合管制規定，將依法處罰鍰500元至5000元不等，呼籲車主盡速完成車輛檢驗或取得標章，避免受罰。

環保局表示，為改善並北市空品，從2021年起陸續針對交通轉運站、故宮博物院、陽明山公園與台北國際航空站等柴油車密集區域畫設第一、二期空品維護區，經統計空品維護區內柴油車優級標章取得率與機車完成排氣檢測率均已超過99%，且管制區內PM2.5濃度改善最高達21%，政策已展現明顯成效。

環保局表示，2023年12月公告擴大管制新生南路至松江路路段，涵蓋校園、醫療院所、公車專用道與自行車道等，以守護學童、通勤族與單車族群的呼吸健康，未符合管制規定車輛需盡速完成檢驗或取得標章，以避免進入管制區受罰。

環保局說，去年起即於第三期空品維護區周邊設置告示、標示及提醒牌，除張貼海報、相關地點設置宣導文宣外，並透過繳費單、通知單等形式提醒用路人，今年上半年勸導期，也特別針對進入該區的違規車輛寄發勸導通知書通知車主改善，避免於新制上路時受罰。

環保局也提醒，包括出廠滿3年柴油大客貨車與小貨車、起重機，須分別取得柴油車優級自主管理標章及施工機具清潔排放自主管理標章，出廠滿5年燃油機車，應完成當年度排氣定期檢測，柴油車可至各縣市柴油車排煙站檢驗取得標章，燃油機車可就近至合格排氣檢驗站檢測，起重機可洽各縣市環保局免費檢測取得標章。

環保局 柴油車 北市府

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