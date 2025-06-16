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7月起北市第三期空維區啟動取締 違規直接開罰

中央社／ 台北16日電

台北市環保局今天表示，7月起啟動第三期空氣品質維護區的違規取締作業，管制對象包括出廠滿3年的柴油大客貨車與小貨車、起重機及出廠滿5年的燃油機車，若未取得標章或完成檢驗，將開罰

台北市政府環境保護局發布新聞指出，全國首條都會型市區道路空氣品質維護區，管制範圍從新生南路的羅斯福路口，至松江路的民權東路口的南北向車道，7月1日起進入第三期空維區的違規取締作業階段，提醒受管制對象儘速完成車輛檢驗或取得標章，以免受罰新台幣500到5000元不等。

環保局空污噪音防制科科長邱天安接受中央社記者電話訪問說明，此區有設置車牌辨識系統，也會派員攔檢，因為已經完成宣導期、勸導期，7月1日起，若沒有符合規定，會直接開罰。

他說，受管制對象包含出廠滿5年的燃油機車，應完成當年度排氣定期檢測，否則開罰新台幣500元。出廠滿3年柴油大客貨車與小貨車，必須取得柴油車優級自主管理標章，否則前者罰2000元、後者罰1000元。起重機則必須取得施工機具清潔排放自主管理標章，否則罰5000元。

他提醒，燃油機車可就近到合格排氣檢驗站檢測，柴油車可到各縣市柴油車排煙站檢驗取得標章，起重機則可洽各縣市環保局免費檢測取得標章。

開罰 環保局 柴油車

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