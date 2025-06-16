新北社會局養大的安置兒追求籃球夢 立志要當NBA台灣第一人

15歲男孩千千剛從國中畢業，即將進入以發展體育聞名的高中，繼續追逐籃球夢。千千從1歲就由新北社會局安置，是政府幫忙養大的孩子，他即將在外租屋學習自立，社會局近期媒合前太平獅子會會長陳書玄捐助10萬元獎學金，為千千助一臂之力。

新北社會局社工科督導林映青對千千的故事印深刻，回想起13年前她擔任板橋社福中心社工時，協助千千緊急安置過程，仍歷歷在目。當時千千的母親驟逝，父親因案入監，千千在寄養家庭、安置單位之間流轉，一度要媒合出養到國外，因父親反對而作罷，父親後來另組家庭，無暇照顧，千千身世較艱辛，可說是「社會局養大的」。

千千從1歲就由新北市社會局安置，今年剛國中畢業，身高180公分，他熱愛籃球，懷抱籃球夢，立志成為NBA台灣第一人。

社工談到，千千在安置機構的籃球場每天辛勤練習，國中時加入學校籃球隊，參加113年度國中籃球聯賽，今年如願錄取一所以體育聞名的學校，可繼續發展籃球夢。

千千升上高中後，仍有低收入戶社福資格，每月可領就學補助6825元，仍不足以負擔房租及生活費，需要社會資源挹注。新北社會局副局長許秀能說，千千上高中後，除了學科外，籃球術科必須花更多心力，為讓千千專心學習無後顧之憂，媒合前太平獅子會會長陳書玄贊助，陳書玄在2年前，也曾以獅子會300A2區第十五分區主席名義捐贈家樂福禮券33萬7500元，提供給寄養家庭安置兒少採買生活用品。

陳書玄表示，他從事生命禮儀工作，認為「萬般皆不去，只有業隨身」，常提醒要及時行善，最近和志同道合朋友籌組成立「隱慈善會」，希望持續默默行善，幫助社會上一些亟需要幫助的對象，此次10萬元獎學金其中有1萬元是好友鍾中和陳嘉緯各贊助5千元。