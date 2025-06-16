醜蔬果一樣可口！新北惜食餐廳帶路 嘗當季在地美味

新北市農業局持續推廣惜食理念，鼓勵多吃當季當地食物、使用不完美的格外品蔬果，以及全食材入菜等方式，讓食物的每一部分都能發揮最大價值，也能踏進農園，了解食物來源並看見環境友善的田野風光。

新北市政府致力於推動惜食理念，鼓勵大家珍惜食物，除了多吃當季當地食材外，食用格外品蔬果、全食材入菜等，都是十分容易的惜食方法，減少食材的耗損及浪費，更加環保愛地球。石碇區「三才靈芝生態農場」農場位於石碇廣大的森林間，環境清新，即日起至6月底可預約體驗採取艾草，享用在地艾草料理、艾草泡腳以及靈芝養生餐，農場還有生態導覽和DIY活動，可以享受暢遊大自然的滋潤，並享受當季美味餐點。

「吃好的友善耕作」是網路商家，販售多種當季高品質有機友善水果，創辦人黃薏芠長期推動節氣養生、友善耕作、食用當季當地食材，引領民眾關注身體健康訊息，讓大家可以吃得安心、美味，也能親近大地，創造更多人與土地、人與人之間連結的價值與關懷。

「吃好的友善耕作」經常配合四季轉換舉辦「四季農園餐桌」，帶領民眾進入田園，通過親手採集、烹調友善耕作的蔬果，讓大地、食材與人心相連，體驗世間美好。