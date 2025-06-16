剴剴案帶起一波寄養家庭熱？新北家扶督導憂喜參半

新北每年約有800件兒少安置案，這些孩子需要寄養家庭當中繼站，新北家扶中心每季的第三個周五固定辦招募說明會，受到剴剴案影響，上周五的說明會一口氣來8組家庭，熱度超過以往，督導范淑芬一則以喜一則以憂，擔心因負向事件帶起的反彈與憐憫，與實際意願、熱情有落差。

范淑芬說，願意來聽說明會是踏入寄養大家庭第一步，當天有報名者是全家出動，也有好幾組坦言，是受剴剴案影響，捨不得失依孩子落入不適任保母手中，有意願想成為行動者，付出超越血緣的愛。范淑芬說，這一次說明會熱度超過預期，很明顯是受新聞事件的鼓動，怕是一時衝動，與實際維繫會有落差。

范淑芬說，目前新北家扶旗下的寄養家庭有104組，近年面臨寄養家庭退場數高於新增數的困境，昔日寄養家庭主力平均年齡40多歲，近年上升至55至65歲挑大樑，新生代寄養家庭的育成困難，面臨世代交替的瓶頸。

范淑芬指出，老齡化社會，寄養家庭老化幾乎是不可逆的現象，對寄養家庭照顧者而言，健康狀態、家庭照顧資源比年齡重要，新北寄養家庭照顧者沒有強制退場的年齡上限，但70歲以上要每年提供一次健檢資料，確保健康狀態無虞。

許多寄家父母年齡上更像是孩子的祖父母，對孩子包容性更高。范淑芬說，住新北土城的邱爸爸年逾八旬，妻子小他13歲，兒女分別在瑞士、美國、韓國等地，他們近20年生活重心就是當寄爸、寄媽，直到今年初，他們照顧的孩子「龍龍」、「菲菲」成功出養到美國，他們才安心地放下擔子，退休享清福。

為多管齊下尋找寄養家庭，新北8年前發展出「類家庭」模式，讓主要照顧者與安置兒少住進社宅，屬進階版寄養家庭，現有23戶類家照顧53名孩子，今年預計能再多取得26戶社宅，類家能量將翻倍。

為幫助安置兒少打造安穩避風港，新北類家庭8年前從三重區起步，之後在林口、新店、永和也有社宅內的類家。社會局兒少科長劉倩如說，類家庭分為主要照顧者、支援照顧者、家庭協辦者3種角色，集眾人之力照顧孩子，也能發展出同社區的聚落力量，類爸類媽之間可以互助，與寄養家庭相比，類家能讓安置兒少的手足不分散，是政府為孩子準備的家，以安置童權益為主體，減少孩童寄人籬下的不安全感。

劉倩如說，類家庭還有一項優勢是彌補都會區居民生活空間不足困境，很多人住家空間有限，成為當寄養家庭門檻，類家庭提供3至4房大社宅，類爸類媽可帶一名18歲以下孩子入住，也等於省下房租。有幾對類爸類媽其實有自己房子，出於愛加入類家陣容。