「有種茶」農創所坪林啟用 展青農能量

新北首座農創所「有種茶 UChung」昨在坪林啟用，整合青農，匯聚製茶、加工、銷售與教育等資源，作為青年返鄉落地與茶業創新的支點，也將承擔推廣茶旅、地方文化、人才培育等任務。市長侯友宜說，年輕人還鄉一步一腳印打拚不容易，市府會繼續並肩作戰，「一間不夠，再開下一間」。

現場展示多款由青農嚴選的茶品，「有種茶 UChung」理事主席詹承得帶領侯市長體驗製茶流程。侯友宜說，坪林好山好水，是全台知名的包種茶產地，有「百萬冠軍茶」美譽，市府將持續協助農村青年創業，透過農創所，提供更多青農實作空間及展售平台，加速農業升級與人口回流。

詹承得說，「有種茶 UChung」不只是一間店，是年輕茶農8年來共同累積的夢想，「我們需要一個地方，說出茶人精神，也讓更多人看見坪林茶魅力。」除了傳統品茗，合作社也導入茶調酒、特色甜點、茶點搭配等新元素，打造多元茶飲場景，吸引年輕族群親近茶葉。

有種茶合作社由近十名青農組成，成員平均年齡30歲，詹承得說，將連結在地茶農、學校、社區，讓農創所成為坪林的文化窗口與產業樞紐。