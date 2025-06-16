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星期評論／別再「一刀切」 水域遊憩應修法

聯合報／ 本報記者邱瑞杰
「台灣開放水域聯盟」成員近期抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。圖／聯合報系資料照片
「台灣開放水域聯盟」成員近期抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳。圖／聯合報系資料照片

「台灣開放水域聯盟」近期抗議東北角管理處禁止民眾在雙溪河游泳，再次凸顯出台灣水域管理長年權責分散、政策保守。台灣自許為海洋國家，實務上卻對水域活動充滿限制，這種矛盾讓「向海致敬」政策淪為空談，也阻礙水域休閒文化發展，應該與時俱進，朝「原則開放，例外管理」修法了。

今年5月18日，開水聯盟成員相約在東北角福隆雙溪河集結，起因是有先前有人下水游泳遭到制止，聯盟成員要藉陳抗凸顯主管機關公告天然河川不准游泳的不合理。

東北角管理處指出雙溪河看似平靜，但易受漲退潮影響，加上河床下異物、流速超過海流及有動力漁船航道等因素，考量安全才禁止游泳。

面對質疑聲浪，7月間管理處將邀相關單位檢討開放遊憩活動項目，緩和對立。

從中央到地方，對水域的管理心態一向保守，「禁止」常是優先選項，原因看似出於安全考量，實則是一種懶政、怕出事的心態。

行政院2020年提向海致敬政策，鼓勵民眾淨海、知海、近海及進海，但是多處海域仍存在限制。日前有立槳（SUP）玩家考量安全，從高雄柴山漁港上岸被指違規就成話題，全台多處湖、河限制遊憩，也被認為不合情理。

水域管理有疏失，主管機關將面對國賠或訴訟究責，沿襲多年設置禁止下水「公告」，成為自保法門。只是相關禁令從未有效提升水域安全，政府不思以配備救生人員或裝備來降低風險，以「禁止」取代「管理」，更埋下衝突引信。

開水聯盟的抗議展現國人對整體水域政策的不滿，訴求政府走出「一刀切」思維，建立一套合理且兼顧安全的水域管理體系，這樣的聲音應該被看見、被重視。

台灣四面環海，若真心向海致敬，不能只停留在口號與空頭政策，水域應是民眾生活一部分，而不是遠觀的禁地。

雙溪區 福隆

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