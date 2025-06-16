改造實體人行道龜速 北市：需獲共識

北市標線型人行道轉實體人行道進度慢，市長蔣萬安上會期承諾至少完成4公里，議員指，今年至目前完成率僅6%，很多改善提案被地方否決，籲市府加強溝通。市府表示，部分里長對規畫有疑慮會重新討論，但鄰近學校路段已獲共識，暑假將動工。

北市交工處規畫，今年新增可做實體人行道長度約5588公尺，扣除新工處尚未確定、現階段施工有困難的路段僅剩2338公尺，議員趙怡翔指，北市今年實際完成路段僅250公尺，很多人行道提案被地方否決，理由包含「影響住戶車道通行」、「常有視障人士進出」等。

趙舉文山區景美捷運站旁的景中街路口為例，短短400公尺路程，涵蓋醫院、傳統市場、學校等人多據點，市場的斑馬線不但沒有號誌，連人行道也不夠寬，民眾走在大馬路上與車輛併行，相當危險，過去一年半開19次公聽會，上月第20次公聽會決議先暫緩。

議員楊植斗表示，「人本交通」愈來愈被重視，人行道規畫案要考量地方聲音、建設成本等，能理解市府難處，與地方的溝通也要持續進行，才能讓環境更友善。

在地景行里長陳千惠表示，該路段上下班車流量大、公車班次也多，若人行道拓寬車道會縮減，導致車流回堵，有請教交通專家，認為現階段維持現狀較適合，若造成交通混亂，對在地民眾難交代。

新工處長林昆虎說，該路段是會勘後，里長對規畫有疑慮才會重新討論，施工範圍涉及景美國中部分，已和地方取得共識，將在暑假施作。

「今年仍以施作4公里為目標，目前完成約767公尺。」新工處表示，今年規畫轉實體人行道的其他路段，會持續與交工處同步研商，取得地方共識就會續行施作，並無暫緩。今年度已分階段提供新工處5588公尺路段，評估施作實體人行道。