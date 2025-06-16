三峽國光二期社宅 7月釋出607戶

新北三峽國光二期社宅剛完工，規模921戶，7月釋出607戶，其餘300戶年底招租，育有2名以上未成年子女家庭，今年起納入優先戶範圍，匡列10%名額給育兒家庭申請，中籤率可望翻倍。

市府表示，新北包含與中央合作的社宅，整體完成約1萬戶，租金分級，中籤率從2.3%至32%不等，扣除重複申請後中籤率約18%。

為考量社宅住戶學齡子女就學需求，減少育兒家庭因租期屆滿帶來的生活不穩定性，入住新北社宅的育兒家庭，可憑在學證明申請續約，租期最長12年。

國光二期社宅位於三峽北大特區及老街商圈之間，附近有台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中，距捷運三鶯線三峽站（LB06）步行約3分鐘，交通與生活機能不錯，也引進公益空間，包含公共托育、公共托老、幼兒園、銀光咖啡廳等。

對於育兒家庭增加中籤率，藍綠議員樂見其成。議員江怡臻表示，減輕家庭育兒壓力方向正確，建議可視實際申請與入住情形滾動調整，研議是否擴大適用至一胎家庭，或提前二胎家庭優先順序。

議員彭一書說，建議育兒家庭配額能提高至15%，透過完善的友善措施，有助提升生育率。

新北社宅申請條件為須年滿18歲在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園地區名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元。

大規模社宅投入租屋市場，管理挑戰也加倍。NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，為避免濫用福利或轉租牟利等亂象，最好是事前查核，入住前把制度講清楚，搭配第一線物業管理人員警覺性，針對高關懷戶可啟動訪視權，因曾發生獨居老人幾天沒出門在社宅病歿事件，適度訪視有必要性。