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拚育兒政策 新北國光二期社宅育兒戶可望中籤率翻倍

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供
今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供

新北市三峽國光二期社會住宅近期完工。因應育兒家庭需求，自今年起，市府首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請，新北市議員肯定政策方向，並呼籲進一步擴大至15%，並加碼租金補貼，真正減輕育兒壓力、提升生育率，讓年輕人「敢生、住得起」。

新北市議員江怡臻表示，少子化問題遲遲未解決，政府若能從「育」的角度推動優先入學、從「樂」著手改善公園綠地，再延伸至「住」的支持政策，藉此減輕家庭育兒壓力，方向正確，值得支持。對於市府規畫匡列10%社宅名額給育兒家庭申請，她建議可視實際申請與入住情形滾動調整，並研議是否擴大適用至一胎家庭，或提前二胎家庭的優先順序。

同時，她也肯定市府允許有在學子女的家庭可延長租期至12年的作法，但建議應更具彈性，例如孩子正值國小銜接國中等關鍵時期，應避免因無法續租原社宅而被迫搬遷、干擾就學規劃，尤其對於雙寶家庭，兄弟姊妹不同階段就學情況更應一併考量。

議員彭一書也指出，在社宅資源有限、申請者眾情況下，92戶的育兒配額恐難以全面滿足。他建議市府未來所有社宅皆應比照辦理，並將配額提高至15%，同時加碼育兒家庭租金補貼，補強現階段社宅供給不足問題。「透過完善的經濟支撐，才能真正減輕家庭育兒壓力，也更有助提升生育率。」

至於市府規畫的「最長12年租期延長制度」，彭一書認為對穩定育兒家庭生活具有正面效益。但他提醒，市府應同步公布執行細節，如是否設有申請排序、就學學區條件等，避免未來發生申請爭議。他強調，「育兒優先、長租穩定」應是社宅政策主軸，讓年輕家庭敢生也住得安心。

新北市城鄉局表示，依「住宅法」規定，育有兩名以上未成年子女者已全面納入優先戶範圍，未來若有擴大適用規劃，會通盤考量各族群間的衡平性。至於育兒家庭可續租至12年的配套部分，城鄉局指出，目前已與教育局橫向聯繫，申請人僅需提供校方開立的就學證明，申辦流程簡便，學校名單亦已公告於市府網站。此外，在社宅戶數有限下，市府已加碼青年租金補貼，育有2名子女者每月補貼6000元、3名子女者為7000元，以多管齊下減輕育兒家庭租屋壓力。

新北市府表示，截至今年4月底，包含與中央合作社宅在內，全市社宅已完工約1萬戶，社宅租金依身分分級，中籤率從2.3%至32%不等，實際扣除重複申請者，整體中籤率約18%。市府將持續擴充供給，並透過制度優化，打造更加友善育兒的居住環境。

今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供
今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供
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今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供
今年6月完工的新北三峽國光二期社宅，是規模達921戶的大型社區，首度將「育有2名以上未成年子女家庭」納入社宅優先戶，並匡列10%名額，約92戶供其申請。圖／新北市政府提供

育兒 社宅 新北

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