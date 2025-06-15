新北首座農創所開幕 侯友宜：持續吸引年輕人才回流

新北首座農創所「有種茶 UChung」15日正式啟用，新北市長侯友宜出席農創所開幕典禮，並頒發匾額給春茶評鑑特等獎得主方均銓。侯友宜表示，坪林擁有優質的空氣與水質，精湛的製茶技術代代相傳，使坪林成為百萬冠軍茶的故鄉，未來市府也會持續輔導青農及有志人才返鄉發展，讓坪林的茶香持續流傳。

新北市政府為推廣坪林茶產業，積極輔導青年農民及有志人才返鄉發展，協助坪林年輕茶師回到家鄉製茶，並整合地方青農力量，成立「坪林青年茶業發展協會」，以「新茶世代」為主題展現新茶風格。協會也成立運銷合作社，專注茶葉的生產、加工與銷售，推動共耕計畫互相支援茶園工作，邁向茶產業的永續發展。自去年起籌劃新北市首座農創所「有種茶 UChung」，並於15日正式開幕。

侯友宜表示，為推廣坪林茶產業，市府積極輔導青年農民返鄉發展，並整合青農力量成立「坪林青年茶業發展協會」，協會致力於茶葉產銷，於日本2024「世界綠茶大賽」取得金賞獎殊榮，成績斐然。15日由市府攜手協會成立的新北農創所「有種茶 UChung」正式開幕，侯友宜說，見證坪林青農團隊一路走來抱持熱忱發展家鄉產業，讓他非常感動，侯友宜也期許未來農創所透過舒適的農創基地空間，結合食農教育體驗，將坪林的好山好水推廣出去。未來市府規劃每年協助在地團隊成立1處農創所，以提供各團隊公共性空間，吸引更多年輕人才回流發展，加速地方創生的推動。

侯友宜15日也頒發特等獎匾額給春茶評鑑特等獎得主方均銓，他表示，今年春茶評鑑競爭非常激烈，參賽點數高達1,679點，能夠脫穎而出非常不簡單。侯友宜說，坪林因其優良的環境條件，有百萬冠軍茶故鄉的美譽，也是新北包種茶的最大產地，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，迄今已拿下12座冠軍，是新北的驕傲，未來市府也會繼續與新北茶農並肩作戰，打造新北好茶品牌。

合作社理事主席詹承得表示，希望透過這個空間，讓更多人了解坪林茶的魅力，並吸引年輕世代參與茶產業，訴說屬於青農的茶人精神，實踐與眾不同的新茶文化。

坪林區公所表示，新北好茶展售會持續於6月21、22日在坪林茶業博物館旁廣場展售，提供60攤特色茶及文創茶食手作，單日消費滿額贈品茗杯、試管泡茶器或特等茶席入場券。同時6至12月每月皆有茶鄉深度小旅行，歡迎民眾到春茶展售會遊玩、品好茶、逛市集。