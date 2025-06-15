快訊

台大醫院387萬竊案追查半月 警嘆：嫌犯把自己藏得很好

熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

7月地震倒數？龍樹諒出新書闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

聽新聞
0:00 / 0:00

靈鷲山福城22日「開城 」 在地代表今天提前「開箱」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山今辦福城開箱初體驗，邀請在地代表提前感受福城的驚喜與魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦福城開箱初體驗，邀請在地代表提前感受福城的驚喜與魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供

新北市貢寮區福隆台2線旁的靈鷲山福城，排定6月22日「開城」，今天安排在地民眾「開箱」，提前進入福城，沉浸式體驗這座融合靈性、生態與藝術的多功能空間。有人說，光影設計太有fu了、適合拍網美照。

靈鷲山表示，福城扮演靈鷲山門庭腹地角色，地上3層、地下3層，由建築師柯宏宗設計，最大特色是「靈性自在，隱光於聖堂」，整體建築強調與自然地貌的和諧共生，打造環保節能永續、與靈性共生的綠建築，呼應靈鷲山靈性生態愛地球、愛和平的核心理念。

位在福隆山上的靈鷲山聖山寺，2013年底迎接來自緬甸重達180公噸、高6公尺的「放光玉佛」，以及身長10.2公尺的多寶臥佛，靈鷲山護法善信2016年間發起「為玉佛蓋一個家」，福城應運而生，預計22日開城，希望成為大眾尋找內心的平靜與喜悅的所在。

靈鷲山15日邀請新北市貢寮區8個里、11個社區發展協會和學校等地方代表，提前感受福城的驚喜與魅力。活動從一杯蔬食茶水、一聲「歡迎回家」開場，帶給參觀者2個小時的心靈嘉年華體驗。

靈鷲山無生道場法藏法師全程陪伴，表示一路走來，看見很多好朋友老面孔很感動，非常感恩大家的投入，希望未來一起在福隆全力以赴。

福城營運總監施建志負責導覽，分享福城未來願景。他說，福城是融合靈性生態與4期教育的佛教AR科技場域，未來將融入地方脈動，結合旅行社創造在地商機，與居民共好。福城也會發展成國際教育研討中心，期盼讓福城真正成為福隆人的宗教心靈家園。

很現代、很有溫度、好適合拍網美照、信仰空間也可以很潮、光影設計真的太有fu了，參觀者從蔬食區到駐足於光影交錯的靜謐長廊、裝置藝術前，發現處處有驚喜。

雙溪高中舞龍隊5月17日曾在聖山寺，為福城壓軸表演「夜光龍～龍耀福城」，雙溪校長葉俊士今天參觀福城後說，感佩心道法師發願把佛法帶來福隆，並對偏鄉孩子無私付出，靈鷲山創脈號普仁獎和推動在地回饋，都是慈悲心的具體實踐。

靈鷲山表示，福城22日福城開城後，「有FU生活節」將持續舉辦至8月9日，推出五大主題體驗活動，融合音樂、藝術與靈性實踐，開啟福隆全新的心靈地景，歡迎大家一起來參加。

信仰空間也可以很潮，靈鷲山福城的角落也蘊藏故事與細膩設計。圖／靈鷲山佛教教團提供
信仰空間也可以很潮，靈鷲山福城的角落也蘊藏故事與細膩設計。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山法藏法師陪伴參加福城開箱活動，希望未來一起在福隆全力以赴。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山法藏法師陪伴參加福城開箱活動，希望未來一起在福隆全力以赴。圖／靈鷲山佛教教團提供
雙溪高中校長葉俊士感佩心道法師發願把佛法帶給福隆，並對偏鄉地區和孩子無私付出。圖／靈鷲山佛教教團提供
雙溪高中校長葉俊士感佩心道法師發願把佛法帶給福隆，並對偏鄉地區和孩子無私付出。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦福城開箱初體驗，邀請在地代表提前感受福城的驚喜與魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦福城開箱初體驗，邀請在地代表提前感受福城的驚喜與魅力。圖／靈鷲山佛教教團提供

福隆 建築師

延伸閱讀

靈鷲山福城揭幕開慧門 2尊玉佛開光、6/22開城

VOLVO首度於「2025 福隆國際沙雕藝術季」登場 創造今夏最熱門打卡聖地

板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽

美籍男大生昨貢寮捲外海失蹤 今午鹽寮沙灘尋獲已死亡

相關新聞

警執勤染病無人管？議員促建24小時後送機制 警局：已有SOP防制

新北有民代質疑，員警執勤風險高，卻缺乏完善後送機制，議員指有員警陳情在執勤時接觸到具傳染風險的對象，事後卻無明確就醫指引...

警犬開場、警帽加身！童心警察節 小孩驚：牠們也有警階耶

今天天氣晴朗，太平分局搖身一變成為孩子們的冒險樂園！一場「小小警察體驗營」吸引大批小朋友換上迷你制服、頭戴小帽，英姿煥發...

靈鷲山福城22日「開城 」 在地代表今天提前「開箱」

新北市貢寮區福隆台2線旁的靈鷲山福城，排定6月22日「開城」，今天安排在地民眾「開箱」，提前進入福城，沉浸式體驗這座融合...

不再是行人地獄！ 淡水中山北路擬新設行人道、汽機車格

新北淡水區中山北路一段缺乏人行空間，長期遭詬病。淡水區公所預計增設人行道及汽機車格，並辦工程說明會，會中有店家反映，停車...

中市超過4千筆逾期未登記 土地總價值119億無人繼承

台中市逾期未辦繼承登記的不動產，今年公告案件共1471位被繼承人、4664筆土地與536棟建物。根據114年度公告土地現...

人與車爭道！拓寬人行道突喊卡 北市府：據地方意見重新規畫

北市標線型人行道轉實體人行道市長蔣萬安上會期承諾至少完成4公里，不過議員發現，現階段完成率僅6%很多提案被地方否決，包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。