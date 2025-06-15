靈鷲山福城22日「開城 」 在地代表今天提前「開箱」

新北市貢寮區福隆台2線旁的靈鷲山福城，排定6月22日「開城」，今天安排在地民眾「開箱」，提前進入福城，沉浸式體驗這座融合靈性、生態與藝術的多功能空間。有人說，光影設計太有fu了、適合拍網美照。

靈鷲山表示，福城扮演靈鷲山門庭腹地角色，地上3層、地下3層，由建築師柯宏宗設計，最大特色是「靈性自在，隱光於聖堂」，整體建築強調與自然地貌的和諧共生，打造環保節能永續、與靈性共生的綠建築，呼應靈鷲山靈性生態愛地球、愛和平的核心理念。

位在福隆山上的靈鷲山聖山寺，2013年底迎接來自緬甸重達180公噸、高6公尺的「放光玉佛」，以及身長10.2公尺的多寶臥佛，靈鷲山護法善信2016年間發起「為玉佛蓋一個家」，福城應運而生，預計22日開城，希望成為大眾尋找內心的平靜與喜悅的所在。

靈鷲山15日邀請新北市貢寮區8個里、11個社區發展協會和學校等地方代表，提前感受福城的驚喜與魅力。活動從一杯蔬食茶水、一聲「歡迎回家」開場，帶給參觀者2個小時的心靈嘉年華體驗。

靈鷲山無生道場法藏法師全程陪伴，表示一路走來，看見很多好朋友老面孔很感動，非常感恩大家的投入，希望未來一起在福隆全力以赴。

福城營運總監施建志負責導覽，分享福城未來願景。他說，福城是融合靈性生態與4期教育的佛教AR科技場域，未來將融入地方脈動，結合旅行社創造在地商機，與居民共好。福城也會發展成國際教育研討中心，期盼讓福城真正成為福隆人的宗教心靈家園。

很現代、很有溫度、好適合拍網美照、信仰空間也可以很潮、光影設計真的太有fu了，參觀者從蔬食區到駐足於光影交錯的靜謐長廊、裝置藝術前，發現處處有驚喜。

雙溪高中舞龍隊5月17日曾在聖山寺，為福城壓軸表演「夜光龍～龍耀福城」，雙溪校長葉俊士今天參觀福城後說，感佩心道法師發願把佛法帶來福隆，並對偏鄉孩子無私付出，靈鷲山創脈號普仁獎和推動在地回饋，都是慈悲心的具體實踐。