警執勤染病無人管？議員促建24小時後送機制 警局：已有SOP防制

新北有民代質疑，員警執勤風險高，卻缺乏完善後送機制，議員指有員警陳情在執勤時接觸到具傳染風險的對象，事後卻無明確就醫指引，導致錯過黃金治療時機，也無法獲得心理休息與衛教照護，要求市府建立「24小時警察執勤染感後送機制」，保障前線警力身心安全。新北市警察局則強調已有相關標準流程，並提供暴露後防治、心理輔導與補助資源。

新北市議員黃淑君指出，基層員警在偵辦毒品案件時，經常需面對多重感染者，儘管已有防護裝備，仍可能不慎遭攻擊或接觸體液，卻只能自行掛號就醫，缺乏即時性與制度化的支援，「警察是保護人民的第一道防線，他們的健康安全也應該被看見」。

她呼籲市警局應與衛生局建立快速轉介及後送機制，確保染感後能立即獲得專業醫療與心理支援，並建議比照「有薪心理假」或「有薪回診公假」制度，讓員警在生理與心理壓力下，能有喘息與復原空間。她也提及新北市長侯友宜出身警界，更應理解前線同仁的辛勞與需求，推動制度改善。

新北市議員黃心華也表示支持相關強化機制，認為警察執勤面對各種高風險情境，應給予更多防護資源與醫療支持。他強調，「不能只談補救，也要重視預防」，建議在員警基礎訓練中增設防疫與傳染防治課程，提升第一線警力的風險辨識與防護能力，避免遺憾發生。

對此，新北市警察局表示，針對員警執勤中可能接觸愛滋病毒等傳染風險，已依「警消人員執行業務意外暴露愛滋病毒處理流程」與市內醫療機構合作，提供暴露後防治服務，提高黃金時間應對效率。如需就醫亦可申請公假，並享有六個月內檢驗與投藥費用全額補助。另也提供心理諮詢、壓力紓解及專業追蹤服務，協助同仁重返工作崗位。

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