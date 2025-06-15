不再是行人地獄！ 淡水中山北路擬新設行人道、汽機車格

新北淡水區中山北路一段缺乏人行空間，長期遭詬病。淡水區公所預計增設人行道及汽機車格，並辦工程說明會，會中有店家反映，停車格規畫太密集、怕有久佔問題產生，並提出留設進出的空間、重新思考汽機車的配置比例等；議員鄭宇恩說，會要求公所參考店家意見、滾動檢討。

淡水區中山北路一段鄰近淡水國小，是淡水主要交通要道，人車往來密集。公所預計從大仁街起至大忠街口，全長260公尺，在雙號側新設1.5公尺寬人行道，並留設2.2公尺設施帶設置路燈，並規畫汽機車停車空間，搭配調整道路中心線，雙向車行車道寬度維持4.4公尺至4.6公尺不等。

公所工程說明會，會中店家張先生指出，簡報中規劃的停車格太密集，恐讓店家卸貨不便，且停車格一但劃設有久佔的問題，當地住戶、消費者反而沒有辦法停車。現場其他店家也紛紛表示，希望能維持現有黃線規劃。

店家黃先生則認為，行人會駐足消費，行人友善的人行道設置對當地店家有助益。因此合法停車空間也很重要，但汽機車的配置比例需要再思考，尤其在正門希望可以留設進出的空間。

鄭宇恩表示，本次工程是為維護淡水國小學童及行人安全，同時也希望能兼顧沿線店家生計而推動，停車需求的問題，會請淡水區公所及交通局審慎研議，取得共識前先參考店家建議，維持目前的黃線設計，未來再視需求滾動檢討。