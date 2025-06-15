人與車爭道！拓寬人行道突喊卡 北市府：據地方意見重新規畫

北市標線型人行道轉實體人行道市長蔣萬安上會期承諾至少完成4公里，不過議員發現，現階段完成率僅6%很多提案被地方否決，包含文山區景中街開了19次公聽會已拍板拓寬人行道，突然喊卡質疑過程黑箱。市府澄清，當地里長對於規畫仍有疑慮需重新討論規畫，不過鄰近學校路段已取得共識，暑假會先動工。

根據交工處今年規畫，今年新增可做實體人行道場度約5588公尺，但新工處尚未確定及現階段有困難的路段扣除僅剩下2338公尺，而今年實際已完成的僅250公尺，甚至有很多人行道改善提案被地方否決，理由包含「影響住戶車道通行」、「常有視障人士進出」、「宮廟所留設出入口」最後因為取得共識胎死腹中。

議員趙怡翔指出，去年底市長蔣萬安承諾今年至少要完成4公里的標線型人行道實體化，但目前實際完成率僅6％進度緩慢，他認為，面對地方上挑戰應該要溝通、協調與克服，不能只用「未取得共識」，致工程完全停滯。

趙舉例，文山區位於景美捷運站旁的景中街路口，短短400公尺路程涵蓋醫院、傳統市場、學校等設施，人潮眾多，但前往市場的斑馬線不但沒有號誌、就連人行道不夠寬，很多民眾直接走在大馬路上，與車輛併行相當危險，但過去一年半時間開了19次公聽會，卻在上月第20次公聽會決議先暫緩，質疑過程是否有「黑箱」？

新工處長林昆虎澄清，絕對沒有黑箱，是經過會勘後里長對於規畫有疑慮，才會重新與交工處針對問題討論規畫，但施工範圍涉及景美國中部分，已和地方取得共識，將在暑假先施作；其他路段會與交工處同步研商、取得地方共識續行施作，並無暫緩一事。