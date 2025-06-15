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坪林春茶展售登場 百萬冠軍茶吸客潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影

新北市年度重點茶事活動「坪林春茶展售會」今在坪林茶業博物館旁廣場開展，展售會集結60家在地茶農與文創業者，同時也舉行春茶評鑑賽的頒獎典禮，此次春茶評鑑賽共有1679點參賽作品，為全台最大規模包種茶比賽。

現場人潮絡繹不絕。新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。雖然艷陽高照，仍不減現場熱度，歡笑聲與掌聲此起彼落，氣氛熱絡。

活動主舞台同步舉行春茶評鑑頒獎典禮，侯友宜頒發「特等獎」匾額予今年獲獎茶農、61歲的方均銓。方為製茶第三代，今年遇上風調雨順氣候，茶湯香氣乾淨平衡，他開心表示：「今年沖泡時同時聞到蘭花與柚花香，是近年來少見的品質，睽違16年再度得獎，格外珍貴。」

侯友宜致詞時表示，坪林茶是全台有名的好茶，空氣、水質俱佳，搭配一代傳一代的製茶技術，成就「百萬冠軍茶」的品牌實力。

展售會現場提供多項限時優惠，包括消費滿千贈品茗杯、滿3000贈泡茶器、滿5000可獲得特等茶席體驗券；打卡則可兌換茶葉蛋或茶粿。此外，DIY體驗課程如茶皂、茶羊羹與絹印教學也吸引不少親子與年輕族群參與。報名6至12月的坪林茶香小旅行，還可參加導覽、製茶課與茶席課程，最優惠價格390元起，期望將茶文化與旅遊深入結合，打造具有教育與觀光價值的在地特色行程。

現場也開放多場茶香手作體驗課程，包括茶皂、茶羊羹及絹印DIY等，費用250元起，報名即贈百元「好茶券」，可折抵現場消費。民眾可一邊動手體驗，一邊了解製茶工序與茶文化，寓教於樂。

市府也同步推出深度茶鄉小旅行系列，6月至12月每月規劃不同主題，結合步道導覽、製茶體驗與茶席課程，費用790元起，強化茶文化與生態教育的連結，營造自然教室與農村共學氛圍。

新北市農業局指出，今年春茶展售除延續過往行銷與推廣模式，更與新啟用的「新北農創所」結合，提供青農展售據點與品牌培力平台，期望吸引更多青年投入茶產業，活絡地方經濟，實踐農業創生願景。

新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）頒「特等獎」予61歲的茶農方均銓。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）頒「特等獎」予61歲的茶農方均銓。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜親自到場與民眾互動，逐一走訪攤位、品茗、合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，坪林茶是全台有名的好茶，空氣、水質俱佳，搭配一代傳一代的製茶技術，成就「百萬冠軍茶」的品牌實力。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，坪林茶是全台有名的好茶，空氣、水質俱佳，搭配一代傳一代的製茶技術，成就「百萬冠軍茶」的品牌實力。記者張策／攝影

坪林 侯友宜

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