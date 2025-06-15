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坪林「有種茶」農創所啟用 青農創生基地展新世代能量

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（後排左三）與「有種茶」團隊青年合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排左三）與「有種茶」團隊青年合影。記者張策／攝影

新北市首座農創所「有種茶 UChung」今於坪林啟用，由有限責任新北市有種茶產業運銷合作社營運，結合展售、教育、品牌推廣與茶文化體驗功能，成為地方青農展現新茶世代理念與實踐創生願景的重要場域。

新北市長侯友宜與新北市議員黃心華、劉哲彰、陳儀君、陳永福及新北市立委羅民才、蘇巧慧出席揭牌儀式，期盼透過該基地打造青年返鄉創業示範點，推動地方產業永續發展。

活動現場熱鬧滾滾，茶香四溢的空氣中伴隨主持人活潑帶動、來賓笑語交織，會場氣氛歡樂融洽。現場除了展示多款由青農嚴選的茶品，「有種茶 UChung」理事主席詹承得也親自帶領市長侯友宜體驗製茶流程，兩人一同動手製作一款茶品，展現茶鄉青年與市府攜手推廣在地茶文化的熱情與行動力。

新北市政府為推動農業創生，自2023年起積極輔導在地團隊籌備農創所計畫。「有種茶 UChung」為首座落成據點，由新北農業局協助設計及空間規劃，合作社整合坪林青年茶農力量，匯聚製茶、加工、銷售與教育等資源，作為青年返鄉落地與茶業創新的支點，未來也將承擔推廣茶旅、地方文化、人才培育等任務。

侯友宜表示，坪林好山好水，是全台知名的包種茶產地，有「百萬冠軍茶」的美譽。他強調，市府將持續協助農村青年創業，後續每年預計再設置一處農創所，提供更多青農實作空間及展售平台，加速農業升級與人口回流。他說：「看到這群年輕人從不被看好、回到故鄉一步一腳印，真的很不容易，我們會繼續並肩作戰，一間不夠，一定會再開下一間。」

「有種茶 UChung」理事主席詹承得則表示，這不僅僅是一間店，而是年輕茶農八年來共同累積的夢想。他回憶當年創業之初備受質疑，如今終於有屬於自己的空間，可以穩定推廣新世代的製茶理念與文化。「我們需要一個地方，說出我們的茶人精神，也讓更多人了解坪林茶的魅力。」

詹承得指出，農創所將定期舉辦茶席、DIY體驗與食農課程，未來也將邀請青農擔任「一日店長」，透過與遊客的深度互動，提升品牌辨識度與茶文化傳承意識。除傳統品茗活動，合作社也將導入茶調酒、特色甜點、茶點搭配等新元素，打造多元茶飲場景，吸引年輕族群認識與親近茶葉。

農業局表示，「有種茶 UChung」啟用代表市府在農業創生政策上邁出關鍵一步，也為其他鄉鎮提供可參考之在地創生模式。透過農創所平台，青農得以相互支援、共耕共學，並借助合作社組織穩定運作，降低單打獨鬥風險，提升整體產業競爭力。

活動現場也特別設置多項體驗設施與促銷優惠，如拍照打卡贈精選茶包、飲品加購甜點折扣、茶調酒優惠價等，期望吸引更多民眾走入茶鄉，支持在地品牌。

有種茶合作社現由近十名青農組成，成員平均年齡約30歲，從製茶、行銷到門市接待皆自行包辦，近年來逐步累積口碑，吸引許多外地遊客專程造訪。詹承得表示，未來期盼與更多在地茶農、學校、社區連結，讓農創所成為坪林的文化窗口與產業樞紐。

新北市長侯友宜致贈農創所一號證書予「有種茶 UChung」理事主席詹承得（右）。記者張策／攝影
新北市長侯友宜致贈農創所一號證書予「有種茶 UChung」理事主席詹承得（右）。記者張策／攝影
「有種茶 UChung」理事主席詹承得（右）與新北市長侯友宜（中）一同製作茶品。記者張策／攝影
「有種茶 UChung」理事主席詹承得（右）與新北市長侯友宜（中）一同製作茶品。記者張策／攝影

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