影／新北民歌之夜 侯友宜高唱「恰似你的溫柔」

集結18組歌手的「金韻飛揚‧新北傳唱－新北市民歌50演唱會」昨晚在新北市民廣場登場，上千名觀眾聽得如癡如醉，市長侯友宜也登台大合唱。新北市府1樓大廳現正展出「唱自己的歌－新北市民歌50特展」，持續到6月22日，呈現民歌五十的新北足跡，帶領觀眾回顧民歌的誕生與傳唱歷程。

民歌手王海玲、李建復、施孝榮、許景淳、邰肇玫、殷正洋等人昨天齊聚，一連演唱超過50首歌曲，重現金韻民歌的動人歲月，也喚起觀眾心中的青春記憶。

新北市長侯友宜說，許多人的青春歲月，都有民歌的回憶，台灣民歌走過半世紀，從1970年代起，民歌用簡單的旋律、真摯的歌詞，唱出那個年代年輕人的心聲。新北是孕育這段音樂歷程的重要地方，不僅是很多創作者的家鄉，也是推動民歌持續傳唱的城市。民歌演唱會像是一場集體的時光旅行，期盼透過音樂，讓這份情感與記憶傳承下去，讓更多年輕世代聽見屬於這塊土地的聲音。

新北民歌演唱會以校園民歌為基底，邀集多位新北民歌手參與演出，專業樂手現場伴奏，打造高規格音樂饗宴。昨天下午4時由陳宏銘率先開場，南方二重唱攜手王海玲與邰肇玫合唱「讓我們看雲去」，旋律一響便喚醒全場回憶；林芯儀演唱「野百合也有春天」與「等一個人」，以溫柔歌聲展現新世代對民歌精神的延續。

葉佳修以「鄉間的小路」、「流浪者的獨白」等經典之作，勾勒出那個年代的純樸風景與心靈旅程。侯友宜也和群星攜手合唱「恰似你的溫柔」，深情詮釋這首傳唱多年的經典，台上台下相呼應，氣氛溫馨。

接著登場的馬毓芬與許景淳，分別以「微風往事」、「風中的早晨」以及「橄欖樹」、「你是我所有的回憶」等膾炙人口作品，向民歌大師馬兆駿與李泰祥致敬，旋律如時光之河，帶領聽眾回到民歌動人的年代。隨後，包括吳楚楚、王海玲、洪小喬、靳鐵章、李建復、殷正洋與施孝榮等重量級民歌代表依序登台，從「你的歌」、「愛之旅」、「天水流長」、「再別康橋」、「曠野寄情」到「歸人沙城」等一首首耳熟能詳的經典曲目接連響起，勾動全場觀眾的青春記憶。