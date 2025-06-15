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不怕跪算盤？蔣萬安頒獎上周被公主抱 本周「十指緊扣」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，由於上周有石牌國中徐姓畢業生將蔣萬安「公主抱」，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。

蔣萬安今天出席北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，典禮前，媒體問蔣上周頒獎被學生公主抱，是否擔心同學們的「口味越來越重」？蔣萬安笑回「放馬過來！」表示同學才是主角，他全力配合、絕無問題。

蔣萬安表致詞時表示，市長獎是台北市學生在學業與品格表現上的最高榮譽。他首先恭喜所有得獎同學，並引用NVIDIA執行長黃仁勳名言：「不要害怕去做你們熱愛的事，因為熱愛會讓你們無敵」，鼓勵同學們在人生旅程中勇敢逐夢、堅持熱情、發揮所長。

蔣也特別感謝所有到場陪同的家長與師長，肯定他們多年來默默的付出與陪伴。蔣也熱情與學生互動，笑說不論是比愛心、比YA、Y2K，甚至是要公主抱，任何創意合影，他都會全力配合，務求讓每一位得獎同學都能留下難忘回憶。

台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。圖／北市府提供

蔣萬安

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