不怕跪算盤？蔣萬安頒獎上周被公主抱 本周「十指緊扣」

台北市長蔣萬安今天上午赴大安高工位市長獎頒獎，由於上周有石牌國中徐姓畢業生將蔣萬安「公主抱」，蔣萬安今頒獎前也放話，要學生們「放馬過來」，果然學生要求蔣萬安來者不拒，不僅勾肩照、還擺發功Pose，甚至還有女同學跟市長「十指緊扣」自拍。

蔣萬安今天出席北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，典禮前，媒體問蔣上周頒獎被學生公主抱，是否擔心同學們的「口味越來越重」？蔣萬安笑回「放馬過來！」表示同學才是主角，他全力配合、絕無問題。

蔣萬安表致詞時表示，市長獎是台北市學生在學業與品格表現上的最高榮譽。他首先恭喜所有得獎同學，並引用NVIDIA執行長黃仁勳名言：「不要害怕去做你們熱愛的事，因為熱愛會讓你們無敵」，鼓勵同學們在人生旅程中勇敢逐夢、堅持熱情、發揮所長。