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警察節警犬也受惠！ 新北動保處為警犬健康把關送專屬禮包

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市動保處獸醫師為警犬Tori做健康檢查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處獸醫師為警犬Tori做健康檢查。圖／新北市動保處提供

今天是一年一度警察節，新北市動保處向警察好隊友警犬致敬，感謝這群無名英雄與員警並肩作戰、默默守護城市安全。動保處除協助提供健檢服務，也送給警犬健康大禮包，包含驅蟲藥、清耳液、洗毛精等、疫苗注射及照護衛教。

警犬任務包含查緝毒品、爆裂物等違禁物品，並執行反恐維安場地檢查勤務，協助轄區分局維護重要場所的安全。新北市動保處說，身為第一線「無聲戰士」健康管理相當重要，新北動保處將持續與警政機關合作，確保警犬在服勤期間能獲得完備的醫療照護。透過定期健康管理與衛教宣導，協助這群默默盡忠職守的英雄在執勤時保有最佳健康狀態。

新北動保處攜手新北市警犬隊，成為警犬的健康顧問，提供定期健檢、每年施打預防針及緊急醫療服務，守護警犬健康，確保執勤無虞。

因應一年一度警察節到來，新北動保處提供健康禮物，希望警犬都保持良好健康狀態並擁有良好生活品質。獸醫師呂信璋表示，定期健檢與施打預防針是維護警犬健康的基本措施，對年長或出現異常狀況的警犬，會進一步安排精密檢查，透過血液檢驗、超音波及X光等項目，可進一步掌握警犬健康狀況，及早發現潛在健康問題並及時治療，確保牠們能以最佳狀態安心執勤，持續守護市民安全。

警犬查理等待施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
警犬查理等待施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
新北市警犬出勤守望場所安全的工作畫面。圖／新北市動保處提供
新北市警犬出勤守望場所安全的工作畫面。圖／新北市動保處提供
警犬Xina等待注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
警犬Xina等待注射狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
今天是警察節，新北市動保處為勞苦功高的警犬送上健康禮物。圖／新北市動保處提供
今天是警察節，新北市動保處為勞苦功高的警犬送上健康禮物。圖／新北市動保處提供
新北警犬Yuri施打狂犬病疫苗的畫面。圖／新北市動保處提供
新北警犬Yuri施打狂犬病疫苗的畫面。圖／新北市動保處提供

警犬 警察

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