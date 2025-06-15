北市醫師公會迎百年 邀邱泰源、吳明賢等醫界大咖開講

台北市醫師公會將於明年迎來創會百周年，今年起推出「百年風華．傳承永續」系列講座，20場邀集衛福部長邱泰源、疾管署長莊人祥、台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明等23位醫界重量級代表，分享行醫歷程、時代觀察與人生體悟。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，1913年台北廳醫師會成立，1926年日本籍醫師、台灣籍醫師先後成立台北醫師會，即使當時他們國籍都是日本，內心認同的是台灣這塊土地；1936年全台灣各地的醫師會陸續成立，台北市醫師公會則於戰後1945年成立。

他說，也因台北廳範圍遍及雙北，台北市醫師公會歷史便以1926年為始，明年將屆百年，為此規畫「百年風華‧傳承永續」系列講座；今年也會有公會成立80周年系列慶祝活動，包含專輯出版、藝術品公益義賣、9月13日則有位在安和路的新辦公廳舍啟用典禮。

洪德仁透露，系列講座的發想源於邱泰源於2019年擔任台北市醫師公會理事長任內，他當時與邱交流，北市有許多醫學大師，可安排他們分享學習歷程，也獲邱同意。後來遇上疫情，此事就擱置，直至去年他再向已高就衛福部長的邱泰源提及並獲支持，因此展開講者邀請。

他說，20場講座分為總合類、醫學教育類、醫療政策類、臨床服務類、學術研究類、社區與跨領域等面向，邀集23位醫界重量級代表，透過溫度與深度兼具的演講，回望百年醫路的足跡，傳遞醫學初心與價值，共同思索未來醫療的可能與使命。

首場講座昨日登場，由台北榮總院長陳威明打頭陣，7月為台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢、國防部軍醫局局長蔡建松，8月台灣醫院協會理事長李飛鵬，9月邱泰源、國立陽明交通大學校長林奇宏，10月台北醫師公會監事長劉秀雯與Mastercard大中華區顧問部門劉昱亞、馬偕紀念醫院院長張文瀚。

11月國泰綜合醫院院長簡志誠、台北市立萬芳醫院院長劉燦宏，12月莊人祥與中華民國基層醫療協會理事長林應然、台北市立聯合醫院總院長王智弘。明年還有7場精彩講座。