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酷熱難耐 中和動物之家靠這招降溫還能賺飼料錢

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供

炎夏飆高溫，不僅人在戶外很難熬，動物也不例外。新北8處動物之家目前收容1155隻犬貓，為降低收容環境的悶熱感，有啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。中和動物之家犬舍的屋頂鋪滿一塊塊太陽能板，也有隔熱、降溫效果，八里、新店動物之家也正評估跟進。

因應夏日來臨，天氣逐漸炎熱，擔心收容的犬貓熱昏頭，新北市公立動物之家近期已啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動減少悶熱程度，也購置冰塊或開啟水霧系統，增加空氣中水氣，以降低環境溫度。

新北板橋、中和、瑞芳動物之家另設有智能環境控溫系統，能偵測室內環境溫度，可自動啟動抽風扇，有效率地達到室內空氣循環功能，讓收容的犬貓有較舒適的環境，動保員及獸醫師也會隨時注意動物身體狀況，給予充足的飲用水，志工也會適時幫毛孩沖個涼澡消暑一下。

中和動物之家則是全國唯一設太陽能板的公立收容所，新北市動保處長楊淑方說，中和動物之家是2022年3月起由廠商進場施作太陽能板，設備費用由廠商支出，電賣給台電，中和太陽能回饋金隨著日照度數浮動，每年回饋金收益約3萬4000元，可換購840公斤飼料，回饋給園區收容毛寶貝，增進動物福祉。

楊淑方說，裝設太陽能板另一個益處是讓犬舍溫度下降3至5度，防曬降溫效益不錯。太陽光電發電系統預估年總發電量超過7萬6000度電，可減少逾3萬8000噸碳排放量，相當於種3199棵樹木。目前新北8處動物之家是中和率先做，八里、新店動物之家正評估跟進。

中和動物之家犬舍的屋頂鋪滿一塊塊太陽能板，也有隔熱、降溫效果，八里、新店動物之家也正評估跟進。圖／新北市動保處提供
中和動物之家犬舍的屋頂鋪滿一塊塊太陽能板，也有隔熱、降溫效果，八里、新店動物之家也正評估跟進。圖／新北市動保處提供
中和動物之家犬舍的屋頂鋪滿一塊塊太陽能板，也有隔熱、降溫效果，八里、新店動物之家也正評估跟進。
中和動物之家犬舍的屋頂鋪滿一塊塊太陽能板，也有隔熱、降溫效果，八里、新店動物之家也正評估跟進。
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
新北8處動物之家收容1155隻犬貓，數量是各縣市之冠，為降低收容環境悶熱感，除啟動抽風扇及大型冷風扇，加強空氣流動，也購置冰塊或開啟水霧系統。圖／新北市動保處提供
在板橋、中和、瑞芳動物之家設有智能環境控溫系統，能偵測室內環境溫度。圖／新北市動保處提供
在板橋、中和、瑞芳動物之家設有智能環境控溫系統，能偵測室內環境溫度。圖／新北市動保處提供
新北動物之家志工為收容的毛孩沖澡，幫牠們消暑。圖／新北市動保處提供
新北動物之家志工為收容的毛孩沖澡，幫牠們消暑。圖／新北市動保處提供

動物之家 中和

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