九份紅燈籠祭昇平戲院登場 提燈夜遊三大打卡區湧人龍

「2025九份紅燈籠祭」今晚在九份昇平戲院揭幕，新北市副市長朱惕之偕同瑞芳區姊妹市比利時在台協會處長馬徹等人點燈，千盞燈籠齊亮，大批民眾「提燈夜遊」，在夜色燈海中從昇平戲院出發漫步三大打卡燈區，沉浸於九份獨有的懷舊與浪漫氛圍，活動將一路持續至7月13日。

朱惕之表示，九份不僅是國際知名觀光勝地，更承載台灣深厚歷史文化與人文情感記憶，「九份紅燈籠祭」正是結合文化與觀光活動的代表性活動，沿街懸掛的傳統紅燈籠與特色打卡裝置串連，象徵著平安、福氣、愛情、財富與事業的五大祈願，讓滿載祝福的燈光照亮山城夜色，綻放溫暖與希望。

點燈儀式後，壓軸登場的「百人提燈夜遊」活動吸引大批民眾參與，大家手持九份小燈籠自昇平戲院出發，沿途欣賞燈籠海交織而成的夢幻光景。途中並點亮輕便路上長達20公尺的燈「龍」，燈光蜿蜒如龍脈再現。

隨後接續走訪至五番坑公園「祈福田」眾人書寫心願祈福卡，將祝福掛於燈海之中；還有結合金山岩月老信仰與科技互動的「籤願心燈」；以及再現九份礦業歷史的豎崎路小公園「夜色九份」，三大打卡點沿途燈光璀璨、氛圍濃厚。

活動期間，每晚6時至10時九份老街與周邊景點同步點燈，展現夜色中最絢爛的風貌，不僅有令人驚豔的輕便路燈「龍」裝置及三大打卡燈區外，還規畫集章抽獎、古裝體驗、在地合作體驗課程等豐富活動，並發放總額高達48萬點的「新北幣」，可於合作商家折抵消費，數量有限，送完為止。活動也與在地民宿及商家攜手合作，推出多項專屬優惠活動，21日起，每周六日將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，活動需事先於ACCUPASS活動通搜尋「2025九份紅燈籠祭」報名（費用250元／人），共計8個場次。參與者皆可獲贈專屬紀念品，包括小提燈、祈福卡與明信片等。