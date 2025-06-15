兒3月過世 北市仍通知打疫苗

北市一名不足歲的孩子今年3月逝世後，家長仍接到提醒孩子打疫苗的通知，造成家屬二度傷害，北市衛生局回應，該案主因是戶籍資料更新與衛生局兒童醫療補助系統每月資料介接的時間差，目前已縮短兩者介接時間為2天。

北市提供出生滿2個月至未滿6歲，且具有第二類北市兒童醫療補助資格的幼兒，全額補助第1至3劑「腸病毒71型疫苗」，並利用簡訊提醒家長。衛生局也建「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」，設籍北市的家長完成系統註冊並登錄幼兒基本資料，即可在幼兒預計接種日前7日接獲系統自動寄發的簡訊或電子郵件通知。

議員黃瀞瑩接獲陳情，一名媽媽在孩子逝世後，接連接到衛政單位電話和簡訊通知，提醒孩子要接種相關疫苗，即使向衛生局反映仍再收到簡訊，不免觸景傷情。

親友說，理解公務員公事繁忙，難免疏漏，但仍在傷口撒鹽，希望衛生局不要再次傷害媽媽的心。

黃瀞瑩說，死亡戶籍異動應於事實發生後30日內辦理，民政局每月5日更新戶籍資料至「政府機關系統交換平台」，衛生局「兒童醫療補助系統」須至次月1日才介接更新，導致死亡資訊無法即時反映，要求縮短資訊落差。

衛生局回應，會避免誤發疫苗催種簡訊再發生，如果因故不希望再收到嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統的疫苗簡訊通知，可向居住地的轄區健康服務中心反映，即可取消訂閱。