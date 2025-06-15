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淡江大橋拚明年3月通車 將設轉運站直達桃機

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。記者李定宇／攝影
淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜昨視察淡北道路與淡江大橋工程進度，淡北道路4大工區已經同步展開，整體計畫穩步推進，2029年通車可期；淡江大橋預計7月可完成主橋塔、年底全橋完工，明年通車；關渡新橋也正在規畫中。市府也將在八里淡水兩端設微型轉運站，可直達桃園機場、搭快速公車直接到板橋，逐漸紓解交通壅塞問題。

侯友宜說，淡北道路延宕20多年總算今年開始動工，淡北道路分4個工區，昨視察交維計畫及防汛，讓台二線施工期間能夠順暢，相信能夠於2029年順利完工， 為未來規畫關渡新橋做好準備。

侯表示，淡江大橋主橋段預計7月完成，今年底順利完工、明年3月通車。市府在平面道路銜接八里跟淡水兩端，會做微型轉運站以及沙崙路中正路後段拓寬，讓微型轉運站能夠直接到桃園機場，也可以搭快速公車直接到板橋。

議員鄭宇恩指出，淡北道路目前設計在台北端下匝道處從2車道縮減為1車道，下橋就遇到由台北管控的紅綠燈，尖峰時段要更完善規畫，避免回堵。微型轉運站與機場、高鐵、北海岸景點的串連要更積極推動，趕上淡江大橋通車時程。

議員陳偉杰表示，淡江大橋和淡北道路完工前的周邊道路，還是時常壅塞，加上相關工程可能造成的改道或標線號誌轉換，應依民眾需求調整，以工安及交通順暢為最優先考量。

淡北道路總經費103億元，可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，鏈結淡海新市鎮、淡海科技城。淡江大橋總經費230億元，設計兼顧公路、軌道與景觀，除提供汽機車通行，亦設有5公尺人行與自行車道，並預留未來八里輕軌橋面空間。

工務局長馮兆麟說，淡北道路全長5.45公里，規畫雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區。交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋通車後將建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，串連淡水、八里熱門景點。

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