貢寮鮑混養紫海膽提高收益 今放流九孔、紫海膽11萬顆

新北市府漁業處開辦海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶利用貢寮鮑養殖池混養高經濟價值且能於夏季採收的紫海膽，除提升養殖戶收益，亦能降低野外紫海膽捕撈壓力。今天放流九孔10萬粒、紫海膽1萬顆，及黑鯛、嘉臘、黃雞魚2萬尾，持續增裕海洋資源。

新北市府下午3時30分在貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林-生物多樣性復育」放流活動，攜手國立台灣海洋大學、緯穎永續基金會、財團法人金屬工業研究發展中心及貢寮區漁會等共同投入海洋復育，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，並與海洋大學合作首次推動海膽養殖試辦計畫，輔導養殖戶多角化經營，降低野外紫海膽捕撈量。

新北市副市長朱惕之表示，為維護海洋生態及棲地健康，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型。並在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，更在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區。目前與海洋大學培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛等物種。

海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學與新北市長期合作從事海洋資源復育，與在地的合作伙伴每年復育放流花枝、貢寮鮑及多種水產種苗，持續增裕海洋資源。

今年也與市府首次推動九孔養殖池混養紫海膽，將與市府復育園區合作培育的紫海膽幼苗，提供貢寮產銷班推薦之3戶養殖戶飼養，每戶提供2000粒海膽幼苗，並由海洋大學追蹤養殖成效及輔導養殖戶，期望讓在地養殖戶冬天既能採收貢寮鮑、夏天亦可以收穫紫海膽，同時降低採捕野生紫海膽。

另外也推動產官學合作，邀請緯穎永續基金會及財團法人金屬工業研究發展中心以再生循環材3D列印人工珊瑚基座，投入未來山海復育。