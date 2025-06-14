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吳念真獻聲 邀民眾赴金瓜石欣賞奈良美智巡展

中央社／ 台北14日電

日本藝術家奈良美智10年在台巡展「朦朧潮濕的一天」計畫，第4站將造訪位於金瓜石的台電金水基地。文總特別邀請出身瑞芳礦工家庭的導演吳念真錄製宣傳口播，邀請大眾前往欣賞。

文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」將會是巡展以來展品最豐富一次，除奈良美智為台灣繪畫的重要作品「朦朧潮濕的一天」，還有6件今年全新創作的繪畫、13件素描等攝影和陶器作品。

吳念真同時是文總執行委員，李厚慶說，錄音當天，吳念真反覆調整語氣與節奏，展現令人敬佩的專業態度，文總團隊也特別走訪瑞芳火車站、黃金瀑布、十三層遺址與陰陽海等地取景拍攝，期待透過聲音和鏡頭，呈現金瓜石獨有的山海記憶。

不管是電影「戀戀風塵」、「悲情城市」、「無言的山丘」，還是刻劃日治時期礦工生活的「多桑」等，吳念真多次以瑞芳作為創作背景，此次錄製宣傳口播，也以在地人身分廣邀大眾前去觀展，說著：「深愛台灣的日本藝術家奈良美智又回來了！台灣十年巡展計劃『跟著朦朧潮濕的一天去旅行』，即將來到我的故鄉瑞芳。」

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站即將於6月28日在台電金水基地開幕，並展出至9月28日。

瑞芳 奈良美智 吳念真

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