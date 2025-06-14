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淡水農友種出732台斤超大南瓜 起重機才搬得動

中央社／ 新北14日電

新北114年全國大南瓜比賽今天頒獎，淡水區林建訓以732台斤奪下重量組冠軍，需起重機才搬得動。他調整種植密度、抓緊授粉秘訣確保養分，重量比去年增100多台斤而奪冠。

新北農業局表示，全國大南瓜比賽是台灣最具指標性南瓜競賽，今年邁向第14年，吸引超過150名農友參賽。除新北淡水、五股、三芝、深坑等區的農友參賽，連桃園市觀音區及南投縣草屯鎮的農友也來角逐。

農業局說，「重量組」由淡水區農友林建訓拿下冠軍，秤出重量為732台斤（約439.2公斤），要用起重機才能將南瓜運到現場布置。

另外，透過想像力競賽的「創意組」，由金山區徐榮輝獲得冠軍。外觀、肉質、糖度、口感都完美的「食用南瓜品質組」由深坑區高金瑞拿第1名。色澤、重量兼具的「品質組」則由淡水區農友蔡正添摘冠。

林建訓是大南瓜比賽常勝軍，今年是第8次奪冠，他表示，去年以624台斤獲亞軍，賽後檢討發現，因南瓜籐蔓葉片少，以致養分不足，今年挑選周邊籐蔓葉片多的花授粉，確保南瓜能獲足夠養分。

林建訓也調整種植密度，從1間溫室2顆改為種1顆，還鋪設網子確保南瓜不受損。因此，今年成功增重100多台斤而奪冠。他說，很高興能將冠軍留在淡水，盼大南瓜成為淡水的意象品牌。

市長侯友宜中午於淡水金色水岸，頒發各組獎牌。他說，淡水地區近年推動栽種南瓜有成，自101年首度舉辦比賽至今，種地面積從7公頃成長到72公頃，整體產量更高達2158公噸，尤其，農地水質好、空氣好，生產的南瓜品質相當高。

淡水 新北 南瓜

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