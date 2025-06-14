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國民黨北市議員要繳10萬元職務捐 藍營坦言「糧草不足」

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）下午出席國民黨立委李彥秀（左二）問政說明會，對於李彥秀罷免危機，蔣萬安表示李彥秀長期在港湖深耕，深受民眾喜愛，與北市府合作密切，希望支持者一定要出來投不同意罷免票」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右三）下午出席國民黨立委李彥秀（左二）問政說明會，對於李彥秀罷免危機，蔣萬安表示李彥秀長期在港湖深耕，深受民眾喜愛，與北市府合作密切，希望支持者一定要出來投不同意罷免票」。記者曾吉松／攝影

北市5名藍委面臨罷免危機，國民黨全力反制，但因藍營北市黨部主委黃呂錦茹被押，資金短缺，代理主委戴錫欽要議員先繳今年職務捐10萬元。藍議員坦言，黨難在即，糧草確實不足，希望大家共體時艱，也會趕快繳納。

對於國民黨議員有10萬元的責任額，議員鍾沛君指出，其實照規定繳交，今年的責任額從1月1日就可以開始繳，只是過去通常都通融大家在年底前繳清就好，也有人會等到4年要連任的時候才會一次補齊，其實她覺得戴錫欽議長的要求，也不會太為難大家，或許有一些比較守規矩的同仁，年初就繳了。

議員柳采葳表示，這過去一直都有，因為有一年期限，比較多人會壓在後面幾個月份去繳。過去國民黨北市主委黃呂錦茹一手包辦北市黨部的經費等，現在她不在，的確有一些預算的當務之急；今年黨難在即，糧草稍微不足，大家共負黨難，絕對全力以赴，她還沒繳，會趕快把職務捐湊齊。

同樣還沒繳的議員李明賢說，通常繳責任額的時間是下半年才開始，今年因應大罷免選戰，黨部糧草確實不足，黨內可能有些議員會有不同聲音，大敵當前，希望大家共體時艱。因為罷免不得募款，需要靠各級民代大家一起努力，他下周會儘速繳納。

李明賢也提到，下周六在榮星花園會有大型的雙北聯合造勢，北市黨部也規畫7月5日在市府路辦大型造勢活動，希望組織動員把選票催出來。他坦言，這些都需經費，議員們勒緊褲帶，盡量把責任額補足，心有餘力可多捐，請大家多盡棉薄之力。

至於每個議員負責3個看板，鍾沛君說，好像沒有到強制，但她可以提供更多，其實最困難的不是掛看板，比較困難的是反罷免、惡罷造成社會對立，其實很多人支持國民黨，可是很害怕在家裡掛上跟反罷免有關的看板，可能會被大罷免的人找麻煩，或是引起一些跟鄰居的紛爭，會有所遲疑，這是現在比較難的地方。

柳采葳表示，議員要去守護對地方幫助非常大的立委，本是應該，不管3面、5面，絕對會支持，而地方已經有非常多支持者和選民願意免費借出看板。位置可遇不可求，有些可能是民眾出借，不一定會在特定位置，最重要是內容有沒辦法說服選民去支持不同意罷免，點位一點都不重要。

李明賢強調，北市黨部主委、書記長等幹部都被羈押，面臨特殊狀況，代理主委戴錫欽非常辛苦，經與立委討論後，第一個要募款，責任額要提早捐，第二是看板、未來站台都全力配合立委，只要立委有提出輔選角度、需求等想法，他都會全力配合。

國民黨北市議員鍾沛君今現身景美市場，力挺立委賴士葆。記者楊正海／攝影
國民黨北市議員鍾沛君今現身景美市場，力挺立委賴士葆。記者楊正海／攝影

議員 大罷免 北市

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