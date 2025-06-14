北市府透過雨水回收 讓古圳不致枯竭

台北市塵封多年的古圳近年陸續「開蓋」，卻因昔日水路早被截斷，面臨有圳無水的窘境。台北市政府目前除了利用自來水挹注水圳，也規畫將回收雨水用於水圳，並透過地下滯洪池收集更多雨水，重現水圳昔日風華。

台北市政府工務局水利工程處主任秘書林洙宏14日上午參加台北市大員水文化復興協會主辦的「台北水．說什麼」台北水文及城市文化研討會時表示，由於都市發展及土地開發，古早水路早已支離破碎，碧潭的水無法源源不絕地輸送到水圳，水圳開蓋後的水源的確是一大難題。

水是城市文化的一部分，台北市近年盤點古早水圳，透過地圖套疊和爬梳文史找出昔日水路遺跡，並為塵封多年的古早農田水圳陸續開蓋，讓古圳重見天日。例如位在台大側門靠新生南路一側的水圳意象重現；另一個是位在公館附近民族實驗國中旁的瑠公圳開蓋工程。

台大新生南路旁的水圳意象已在民國110年6月完工，當時曾敲掉一部分台大圍牆，原本的樹木則大都保留，重現日本時代和光復初期「堀川」或稱「新生大排」的景緻。由於台北自來水事業處在舟山路剛好有原水管路，可以就近挹注台大側門水圳的用水。

台北市政府曾計畫想讓這段美麗的水圳沿著新生南路，一直延伸到大安森林公園，但因其間要穿越辛亥路與和平東路，難度太高，故暫時作罷。

民族實驗國中旁的瑠公圳開蓋目前仍在施工，瑠公圳的水路早已因都市開發而被截斷。林洙宏說，附近雖然有蟾蜍山可以提供常流水給瑠公圳，但乾旱時仍可能乾涸，目前北市工務局水利工程處已在民族國中附近挖了四個地下滯洪池，透過雨水回收及重複利用，讓開蓋後的瑠公圳不致枯竭。

大員水文化復興協會理事長梁蔭民表示，台北市一些古圳及水路陸續重見天日，透過雨水回收挹注水圳是最永續及可行的做法。

在這場台北水文及城市文化的研討會中，台北市副市長林奕華表示，台北市溫州街45巷的霧里薛圳已被多為市定古蹟，這是文資保存的重要里程。台大地理環境資源系教授黃誌川則從學術角度，指台北盆地過去是湖，而水具有調節溫度的功能，在氣候變遷的今日，更應重視城市水文。