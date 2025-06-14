新新公園狗活動區啟用 蔣萬安：打造動物友善城市

台北市第21處狗專屬活動區今天在南港新新公園啟用，市長蔣萬安說，今年預計再新增3處狗活動區，他將持續透過拓展據點等各種方式，將台北市打造為動物友善城市。

台北市動保處舉辦南港區新新公園狗活動區啟用活動，提供免費狂犬病預防注射、寵物登記服務及打卡抽獎，邀請飼主帶著毛小孩一起體驗嶄新的奔跑空間。

蔣萬安出席致詞表示，新新公園狗活動區是繼玉成公園狗活動區後，南港區第2處可讓毛小孩玩耍、互動的安全空間。此外，今年預計還會有3處狗活動區落成，分別位於萬華、松山及內湖。

蔣萬安指出，他是「狗派」，兒子則是「貓派」，但不管是狗還是貓，毛小孩都是家人，他將持續推動建置寵物專屬的放電空間，繼續辦理毛孩學院、寵物友善列車及公車，透過各種方式努力將台北市打造為動物友善城市。

動保處介紹，新新公園狗活動區佔地約300平方公尺，屬小而美且交通便利的社區型設施，保留自然草皮與原生林蔭，並在四周設有柵欄，讓狗可以安心玩耍、盡情奔跑，不怕人、車干擾。