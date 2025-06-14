土城清潔隊員暖心牽阿婆過馬路 7千網友讚爆

一段感人畫面近日在臉書社團「我是土城人」引發熱議，一名土城清潔隊員，主動下車幫助一位在土城延和路等待倒垃圾的老奶奶，不僅幫她提走垃圾，還陪她一步一步走過馬路，直到將她安全送到對街，事後再默默回到崗位繼續工作。短短數分鐘的善舉，被網友直呼人間天使，感動7千人按讚分享，環保局表示隊長親自表揚並列入考績加分。

臉書貼文中寫道本月12日土城延和路 711延福店門口，看見了一個人間天使！一個老奶奶在路邊等要倒垃圾，清潔隊大哥直接下車過去一把提起垃圾幫老奶奶拿去丟，做到這樣已經很了不起這位大哥竟然還主動攙扶老奶奶過馬路。

網友說，隊員不嫌棄她的步伐慢，短短的斑馬線陪她走了一分多鐘。安全送到馬路另一邊大哥才趕忙回到車上繼續自己的工作，真的很感動，謝謝這位大哥的善舉！謝謝你，人間天使。貼文吸引7千多人按讚，留言紛紛高度表達支持。