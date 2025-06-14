新北好茶展售市集 坪林喝春茶、茶香手作體驗

照片取自新北市政府

新北市春季包種茶6月新鮮上市，新北市農業局及坪林區公所6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場集結60個特色茶及美食文創攤位，並推出限量茶香手作體驗，消費滿額還享特等茶席品茗。

農業局表示，新北市是北臺灣最大的茶產區，其中坪林更是百萬冠軍茶的故鄉，6月正逢春季包種茶新鮮上市，6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場辦有展售市集，現場可品飲各式新北特色茶，還能品嚐多種茶風味文創點心，打卡即贈茶葉蛋或茶粿，也設有茶油麵線試吃、冷泡茶試飲及消費滿額禮。新北日前辦理全臺最大規模的包種茶評鑑賽事，其中特等獎以清新的蘭柚花香脫穎而出，本屆展售首度設有「特等茶席」體驗，單日消費滿5,000元即贈茶席入場券，每日限定20席，由青年茶農及專業茶師親手沖泡特等獎包種茶，讓大家有機會親口品嚐百萬冠軍茶的頂級滋味。

坪林區長張秀玲表示，包種茶是全臺灣最「香」的特色茶，同時包種茶諧音「包中」，不僅可以給考生學子帶來「包準考中」、金榜題名的祝福，也適合贈送給親友，帶來求職、求子、求姻緣都能順利成功的好彩頭，歡迎民眾遊玩坪林，品茗新北優質包種茶。

農業局補充，6月14、15、21、22日同時於坪林展售會舉辦茶香手作體驗及茶鄉走讀，現場還有闖關遊戲、水岸野餐、SUP立槳體驗等豐富活動。茶香手作分別有茶皂、茶羊羹及絹印體驗；茶鄉一日走讀則巡禮坪林生態茶園及水岸「白鷺鷥公寓」。

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