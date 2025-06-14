初夏賞花熱潮 北投湖田賞花海與田園風情

照片取自臺北市政府

隨著初夏的到來，北投湖田社區迎來了年度最受期待的「繡球花季」，色彩斑斕的繡球花盛開，宛如置身於夢幻花海之中，層層疊疊的花朵與自然山林相得益彰，令每一位訪客流連忘返。除了壯觀的花海，社區更以農村田園景緻聞名，蜿蜒的水圳、梯田承載著文化歷史與智慧，讓人不僅能欣賞到自然之美，還能感受當地深厚的人文底蘊。

工務局表示，湖田社區坐落於自然資源豐沛的陽明山北投區，得天獨厚的水質條件讓當地的農作物與花卉生長茁壯。由於土壤酸鹼值不同，也造就了繡球花千變萬化的色彩組合，展現繽紛迷人的地景花海，相信每位造訪者都能在其中找到屬於自己的浪漫花景。為了讓這片絕美繡球花海被更多人看見，今年臺北市政府攜手湖田里，共同舉辦一系列精彩的花季活動，結合市集、拍照打卡點、社區導覽等互動遊程，同時周邊還有著各具特色的農村景點，讓民眾在賞花之餘，也能順遊湖田豐富的人文與自然風光。

工務局指出，除了繡球花令人驚艷，湖田社區周邊的農村景點也同樣精彩。通往花海的「水車寮水圳步道」是賞花旅程中的絕佳起點。途中還會經過以四季耕作為主題設置的「春耕、夏耘、秋收、冬藏」平台，透過意象地景展現昔日農村的生活情景。

大地工程處表示，湖田社區是一處理想的山村休閒勝地，尤其社區的四季花海都有不同美景可欣賞，這個時節非常適合假日天氣晴朗時，與親朋好友一同上山欣賞各式各樣的花況，搭配湖田充滿農村文化氛圍的景點，享受難得的快樂與美好。今年竹子湖花季活動從5月23日一路舉辦至6月22日，歡迎沉浸在繡球花海的浪漫氛圍中，探索自然與文化交織的美麗農村風景。

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