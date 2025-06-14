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快來打卡！60個不同造型哆啦A夢 在北市府前市民廣場快閃

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。圖／北市觀傳局提供
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。圖／北市觀傳局提供

北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，以國際超人氣IP「哆啦A夢」推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。現場展出一座高達12米的哆啦A夢大型氣偶，以及近60座不同造型立體哆啦A夢，同時安排人氣角色人偶見面會，共度週末。

觀傳局指出，今、明台北市政府前市民廣場舉辦「限時開啟！100%哆啦A夢台北快閃」活動，哆啦A夢全球知名，不僅喚起世代共鳴，也帶動城市觀光新潮流，其中「任意門」象徵自由穿越空間與實現想像。

觀傳局表示，此次任意門選定新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101，分別設置任意門主題裝置，而便捷的台北大眾交通運具系統，就像現代版任意門，能輕鬆抵達台北市內各景點

此外，6月28日至9月14日遊客只要至台北市12行政區哆啦A夢任意門景點，任選3處任意門裝置拍照打卡，並完成指定任務，就有機會獲得限量哆啦A夢徽章1枚。民眾也可掃描任意門說明牌上的台北旅遊網、現在玩台北APP QRcode，獲得更多景點及旅遊資訊。

觀傳局指出，根據英國《Time Out》雜誌2024年「全球最佳公共運輸城市排行榜」，台北市名列全球第五，展現城市交通與觀光的國際競爭力，《100%哆啦A夢遊台北》透過經典動漫魅力與城市景點結合，從西門町潮流街區、新北投的懷舊風情、大稻埕的河岸風光，到貓空的自然人文景致，鼓勵更多旅客走入12行政區探索在地風景與特色，打造專屬夏日的台北漫遊體驗。更多活動詳情可上台北旅遊網。

台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。圖／北市觀傳局提供
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。圖／北市觀傳局提供
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。記者楊正海／攝影
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。記者楊正海／攝影
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。記者楊正海／攝影
台北市政府觀光傳播局與聯合數位文創攜手合作，推出「100%哆啦A夢遊台北」並於今、明2天在台北市政府前市民廣場舉辦快閃活動。記者楊正海／攝影

景點 哆啦A夢 北市

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