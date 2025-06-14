全台大南瓜齊聚淡水 瓜農林建訓種出732台斤南瓜奪冠

新北淡水區農會舉辦「114年全國大南瓜比賽」，今年由淡水區瓜農林建訓以732台斤奪下冠軍，獲得獎金5萬元。展售會現場展示大南瓜、觀賞南瓜、以及用創意裝扮的創意南瓜，還有由各式南瓜可供打卡、拍照。

全國大南瓜比賽是全台最具指標性南瓜競賽，今年是第14年，除了新北淡水、五股、三芝、深坑等農友，連桃園觀音區及南投草屯區的農友也特地來參賽，超過150名農友參賽。

本次比賽要用起重機才能佈置的「重量組」由淡水區林建訓拿下冠軍，「創意組」由金山區徐榮輝拿下冠軍，外觀、肉質、糖度、口感都完美的「食用南瓜品質組」，由深坑區高金瑞拿下冠軍，以色澤、重量兼具的「品質組」則是由淡水區蔡正添拿下冠軍，今明2日將於淡水金色水岸廣場展示獲勝南瓜。

冠軍農友林建訓是大南瓜比賽常勝軍，今年已是第8次奪冠，這次種出732台斤的大南瓜。林建訓表示，去年以624台斤獲得亞軍，比賽檢討後發現因為藤蔓葉片少以致養分不足，因此今年挑選週邊藤蔓葉片多的花進行授粉，確保南瓜能獲得足夠的養分，也調整種植密度，從1間溫室2顆改為1間1顆，還幫南瓜蓋網子，確保南瓜不受損，成功讓大南瓜重量增加100多台斤，獲得冠軍。

新北市長侯友宜表示，市府與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及20處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願，成為淡水代表性農產。