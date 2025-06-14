0403地震北投泡腳池變冷泉 議員提議：改成泡腳三溫暖

去年0403地震後，北投公園泡腳池溫泉水脈受損，已經超過1年以上只剩一池可提供使用，另有三口溫泉井，一口溫度降至約30度達「冷泉」標準，議員林杏兒希望盡快找回水脈，甚至可將溫泉改成冷泉，讓民眾享受不一樣的泡腳「三溫暖」。北市產發局表示，經測試該口井泉質不符合冷泉規定。

林杏兒說，北投復興公園原本有3個池，但現在只剩下1池另2個沒在使用，因為水脈斷了，市府放任一年沒理，來泡腳的民眾都擠在一起；另外3口井，有1個溫度達60度，1個36度、1個30度，30度的達冷泉的標準，剛好可當做冷泉，可享受泡腳三溫暖，這也是新的體驗。

另外，復興公園泡腳的休園公告，也沒有註明休園多久，還有泉源公園很髒亂，像垃圾堆「那不是泡腳池、像垃圾池」有瓶瓶罐罐、菸蒂、樹葉。平常的維修、養護也很重要，不要等到開園了後，再來花大筆的維修費，應盡快把泉源公園的髒亂改善。

在地開明里長左麗芳表示，很多里民長輩、觀光客喜歡來泡腳，的確有覺得水不穩定，不是不夠熱，就是量不夠大，設備也沒有更新，現在很多人聚集在一塊泡，品質下降，北投溫泉很有名，來源應該想辦法控管，其實山上的泉源滿豐富的，希望市府能把水源補給下游，做好分流和品質控管。

北市產發局表示，復興公園去年4月3日地震後，溫泉出水溫度降低，經委請專業公司進行溫泉井內攝影及垂降溫度測試，判斷係因地層裂隙變動，有冷水注入所致，目前溫泉出水溫度僅夠維持復興公園一泡腳池水溫。