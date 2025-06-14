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侯友宜視察淡江大橋、淡北道路　淡江大橋預計明年３月通車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜表示淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。記者李定宇／攝影
侯友宜表示淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今前往淡北道路與淡江大橋視察工程進度，侯友宜表示，淡北道路4大工區已同步全面展開，整體計畫正穩步推進中，2029年通車可期，淡江大橋目前主橋塔U50結塊也如期推展，預計7月可完成主橋塔、今年底全橋完工，2026年正式通車。

侯友宜說，淡北道路已經延宕20幾年總算今年開始動工， 淡北道分4個工區，今天視察交維計劃及防汛， 讓台二線施工期間能夠順暢， 相信能於2029年順利完工， 為未來規劃關渡新橋做一個鋪陳， 所以未來在淡北道路順利2029年完工， 關渡新橋也能夠規劃好。

侯表示，今天另一重點就是到淡江大橋了解進度，以及未來在整個配套措施上能夠完工通車之前，能夠做好整個交通到橋上、平面道路都能夠非常順暢，主橋段預計七月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工、明年3月通車。 同時新北市府在平面道路銜接八里跟淡水兩端，會做微型轉運站以及沙崙路中正路後段拓寬，擴展整個交通停車的位置，讓微型轉運站能夠直接到桃園機場，也可以快速公車直接到板橋。

淡北道路總經費103.40億元，中央負擔59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，總工期2008天，完工後可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，鏈結淡海新市鎮、淡海科技城。淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。橋梁設計兼顧公路、軌道與景觀，除提供汽機車通行，亦設有5公尺人行與自行車道，並預留未來八里輕軌橋面空間。

工務局長馮兆麟說，淡北道路全長5.45公里，規劃雙向四車道，透過外環道路導引通過車流離開市區，亦導入人本環境改造、大眾運輸導向與智慧交通管理等策略，預期將大幅強化交通服務品質。交通局長鍾鳴時表示，淡江大橋通車後將建置「微型轉運站」，整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，串聯淡水、八里熱門景點，讓大眾運輸更便利。

新北市長侯友宜今前往淡北道路與淡江大橋視察工程進度。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今前往淡北道路與淡江大橋視察工程進度。記者李定宇／攝影

淡江大橋 八里

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