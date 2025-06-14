基隆三軍武器公園將拆走入歷史 F104戰鬥機回桃園

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將轉型規畫都會公園，陸海空8件退役陳展武器歸還不同軍方單位，16日開始拆除返還，其中受關注的空軍F104星式戰鬥機將回桃園空軍基地，很多民眾說「好可惜」。

役政公園常有軍事迷來拍照，現況是民眾運動休閒的地方，每天一早都有很多民眾運動，但因多處鏽蝕，若攀爬易發生危險。市府經多次會勘決定移除，包括空軍F104星式戰鬥機、勝利女神飛彈；陸軍M48A3戰車；海軍5吋砲、桅杆、車葉、海錨及LVT-P5裝甲車等8件。

今天上午很多民眾在役政公園運動，得知要拆走都十分惋惜。海軍陸戰隊25期預官退役的吳明仁說，這些海陸空退役武器有飛彈、桅杆、戰車、飛機等，如今要移走實在太可惜了，希望不要變成廢鐵，20多年來在役政公園陪伴基隆人的成長，「到公園看飛機」是很多人的從小到大的回憶。其中F104星式戰鬥機是早年空戰主力，難得可以親眼看見。

市府民政處長呂謦煒表示，經與軍方多方聯繫，空軍F104星式戰鬥機將回桃園的空軍基地，勝利女神飛彈到新北泰山空軍飛彈保修廠、M48A3戰車到南投兵整中心、LVT-P5履帶裝甲車回高雄蚵仔寮營區，其他海軍桅杆等4件到基隆海軍軍區，16日動工開始返還，工期1個月，已開地方說明會。