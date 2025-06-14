16年沒調 北市里長爭取建設費

北市「里鄰建設服務經費」基本額從民國98年至今未調整，基層里長多反應經費嚴重不足，議員建請市府將每年30萬元的「地板」提高，並縮小各里落差。民政局長陳永德指已規畫好，但可能排擠其他預算，將報市府同意。

里鄰建設經費每里1年以30萬為基礎，依人口、土地面積及公告現值等，列出級距加碼，北市議會民政委員會昨討論議員柳采葳提案，柳指出，依主計處110年基期，從98年1月到今年3月，通膨超過2成，里長大多反應經費嚴重不足。

柳采葳指，民政局110年、113年、114年分別提出增加及調整加碼機制，但至今北市456里中，有136里不符加碼標準，僅領到基礎30萬元，且最高里與最低里相差8.5倍，應降低各里落差。

議會民政委員會召集人鍾佩玲表示，之前有訂「天花板」，以1萬多人的里來說，上限是40萬，民政局之前把級距和上限都做了調整，目前最高可領到50萬，但現在希望是調高30萬的「地板」，因為已經很多里長、議員反應，這筆經費基礎已10幾年沒有調整，應滾動調整，請市府研議辦理。

大安區臥龍里長邱奕承表示，調整的標準，應增其他選項，例如里內有配合辦理一些「專案」，應列入提高經費名單，較具彈性；也有里長說，雖然里內的經費已經調至30萬以上，但希望核銷的文書作業能簡化一點。

也有議員認為，應把經費基礎從30萬元調高至35至40萬元，民政局表示，級距是根據人口、面積，例如士林北投多山，面積遼闊，里長要上山、下山跑，公告現值是考量里長辦公室租金，北市目前正在概編明年預算。

新北市各里建設服務費去年改採9級，依人口分配60至100萬元，但全市各里人口、面積差距大，民代質疑不合理，主張再調整。民政局表示，希望讓資源配置更貼近需求，正滾動檢討中。