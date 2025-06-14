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狼師定讞前有空窗期 新北提修法公布姓名

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
日前有民眾指出，新北有補習班狼師已被列管，卻還在授課，新北民進黨議員張維倩質疑，市府端該如何稽查非立案機構？應該公布這些涉案人員。記者江婉儀／攝影
日前有民眾指出，新北有補習班狼師已被列管，卻還在授課，新北民進黨議員張維倩質疑，市府端該如何稽查非立案機構？應該公布這些涉案人員。記者江婉儀／攝影

新北有補習班狼師已被列管，卻還在授課，議員要求市府加大力度稽查非立案機構、公布涉案人員。市長侯友宜回應，法律定讞前有空窗期，能否公告名單，仍要與中央討論。

市議員張維倩昨質詢，現在小朋友除了學校，就是在安親班、補習班等，這些老師、行政人員、教練長時間接觸孩子，若是非立案機構、額外聘請恐都難查。

張維倩說，日前新北某學校桌球教練因猥褻女童被判刑，後來還改名，因為桌球技術超群，即使家長知道該教練曾犯案，但還是找教練開課，在法律空窗期，市府能否給予行政處分？市府要擔任孩子的守門員，遏止在空窗期繼續侵害其他孩子。

侯友宜答詢，市府會加強稽查管理，沒立案的話就會停業，還是會提醒家長要提高警覺，但司法尚未定讞前，人人都無罪，要尊重人權，確實事發後到定讞有空窗期，會責成教育跟社會局，調整法令細則，不要讓孩子承擔風險，寧可多做一點。

教育局長張明文指2019年起稽查超過5千次，開罰2千多萬，也與3個補教協會合作，向家長宣導合法立案補習班，相關人員都是沒有刑事紀錄才可聘任，有檢舉一定查核，也會在系統註記；修改補教法時也向中央建議防範機制，能做就會去做。教育局表示，已與社會局橫向聯繫，若違反兒少法明確事證，社會局會公告姓名。

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